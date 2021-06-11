МТС запустила сервис быстрой доставки контента для российских компаний

Москва, 11 июня. Провайдер #ClouadMTS сообщил о запуске сетевого сервиса "Cloud CDN"(Content Delivery Network), который повышает доступность IT-ресурсов и увеличивает скорость загрузки тяжелого контента из корпоративных приложений, интернет-ресурсов и цифровых платформ. Скорость отклика составит не более пяти миллисекунд на всей территории России, что сопоставимо с откликом внутри локальной сети.

Как говорится в сообщении, крупные территориально-распределенные компании смогут оптимизировать бизнес-процессы за счет более быстрого обмена корпоративными данными между филиалами - как в пределах локальной сети одного офиса. В периоды пикового спроса интернет-ритейл повысит доступность сайтов и ускорит их работу, увеличивая вероятность покупок. Компании смогут улучшить позиции своих клиентских веб-ресурсов в поисковых системах за счет быстрого отклика сайтов, что влияет на результаты поисковой выдачи.

По словам директора облачного бизнеса МТС Олега Мотовилова, без построения или модернизации IT-инфраструктуры российские компании обеспечат высокую доступность и скорость работы интернет-ресурсов или корпоративных сервисов из любого уголка мира даже при повышенной нагрузке.

"Услуга "Cloud CDN" имеет одни из лучших показателей времени отклика CDN-серверов и надежности решения. Кроме того, у нас одна из самых демократичных цен на российском рынке", - добавляет Мотовилов.

Сервис обеспечивает быструю передачу данных в любую точку мира за счет географически распределенной сетевой инфраструктуры, которая связывает более 650 серверов по миру. Серверы располагаются на пяти континентах: в Европе, Азии, Северной и Южной Америке и Австралии. IT-ресурсы могут быть размещены на облачной платформе или собственных серверах заказчиков.

Как сообщается, стоимость одного гигабайта трафика при передаче контента объемом до трех терабайт будет составлять 1,1 рубля (цена является ориентировочной). При росте объема передаваемого контента последующие гигабайты данных будут стоить дешевле. По данным экспертов провайдера, безопасность доставки контента обеспечивают настраиваемые политики доступа и возможность использования двухфакторной аутентификации. Сервис не является эксклюзивным для российского рынка.