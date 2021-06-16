Назвали победителей международной премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2021"

Москва, 16 июня. 28 мая прошла 12-я церемония награждения Ежегодной международной премии "Рекорды Рынка Недвижимости". На соискание премии было подано около 250 заявок. Объявили список лауреатов.

Победителем в номинации GRAND Prix стал комплекс апартаментов HILL8 от девелоперской группы "Сити-XXI век".

В номинации "Апартаменты №1" лучшим признан N'ICE LOFT от девелоперской компании COLDY.

МФК "River Residences в Серебряном Бору" от компании "Спецспортпроект" победили в номинации "Апартаменты deluxe №1".

В номинации "Хит продаж" лучшим стал Городской квартал "Ривер Парк", проект реализуется AEON Corporation в партнерстве с "Ферро-Строй" на паритетных началах.

"Премьерой года бизнес-класса №1" признан Жилой квартал Shagal от Группы "Эталон".

"Премьерой года комфорт-класса №1" стал Жилой комплекс "Три Квартала" от девелоперской компании "Первый Строительный Трест".

"Жилым комплексом бизнес-класса №1" стал ЖК homecity от компании PPF Real Estate Russia.

"Жилым комплексом комфорт-класса №1" признан Жилой комплекс "мой адрес На Береговом" от КП "УГС".

Жилой район ÁLIA от девелоперской компании ASTERUS победил сразу в двух номинациях: "Выбор покупателя" и "Семейный объект №1".

В номинации "Новостройка Москвы №1" лучшим признан Жилой комплекс Will Towers.

В номинации "Жилой квартал Москвы №1" победил Wellton Gold в составе квартала Wellton Park от Концерна "КРОСТ".

"Микрорайоном Подмосковья №1" признан Жилой комплекс "Новый Зеленоград" от IKON Development.

В номинации "Новостройка Подмосковья №1" победил ЖК "Живописный" от ГК "Гранель".

В номинации "Объект 5 звезд*****" лучшим признан элитный коттеджный поселок "Березки River Village" от Группы компаний "Галс", владельца бренда "Галс-Девелопмент".

В номинации "Инфраструктура объекта №1" победил Жилой квартал "Октябрьское поле" от "РГ-Девелопмент".

В номинации "Архитектура объекта №1" лучшим признан Жилой квартал на Москве-реке "Береговой" от девелоперской компании "Главстрой".

"Коммерческим объектом №1" стал OSTANKINO business park от Группы компаний "Пионер".

"Логистическим комплексом №1" признан Парк "ОРИЕНТИР Запад" от девелоперской компании "Ориентир".

"Региональным объектом №1" стал Жилой комплекс "Кислород" от AVA GROUP.

В номинации "Курортная недвижимость №1" победил Комплекс апартаментов MORE.YALTA от девелоперской компании "Море Девелопмент".

"Девелопером №1" стал Концерн "КРОСТ".

"Риэлтором №1" признана компания VSN Realty.

В номинации "Компания №1" победила группа компаний "Пионер".

"Открытием года" стал Сервис "Синица".

"Оценочной компанией №1" признана Группа компаний "Центр независимой экспертизы собственности".

"Компанией по демонтажу и реновации №1" стала Группа компаний "КрашМаш".

В номинации "Лучший отель на Средиземном море" победителем стал отель Forte Village Resort на Сардинии.

Каждого победителя поздравили бессменные ведущие премии "Рекорды рынка недвижимости" - Ксения Собчак и Александр Пряников.

Полный список победителей можно посмотреть на сайте премии.