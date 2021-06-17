В Генконсульстве КНР рассказали о принятом ВСНП законе

ТАСС, 17 июня. В Генконсульстве КНР в Екатеринбурге рассказали о принятом высшим законодательным органом Китая - Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП) - законе о противодействии иностранным санкциям.

В дипмиссии отметили, что, согласно этому закону, состоящему из 16 статей, в случае, если иностранное государство, под различного рода предлогами или согласно собственному законодательству, нарушая международное право и основные принципы международных отношений, осуществляет действия по сдерживанию и подавлению Китая, применению ограничительных мер дискриминационного характера в отношении китайских граждан и организаций, вмешательству во внутренние дела Китая, Китай вправе ввести соответствующие контрмеры. Кроме отказа от выдачи въездных виз и замораживания активов, предусмотрено введение санкций не только против лиц, включенных в соответствующие списки, но и возможность принятия контрмер в отношении организаций, в которых эти лица занимают руководящие посты.

"Китай всегда придерживается независимой и самостоятельной мирной внешней политики, стремится к достижению взаимной выгоды, всеобщего выигрыша и совместного развития с другими странами, - приводят в генконсульстве слова Председателя Постоянного комитета ВСНП Ли Чжаньшу. - Но мы никогда не отказываемся от наших законных прав и интересов. Никто не должен ожидать, что Китай примет какие-либо действия, наносящие ущерб своим собственным интересам. <…>. Китайское правительство и народ решительно выступают против любых санкций и вмешательства". По словам господина Ли Чжаньшу, высший законодательный орган следовал международной практике при рассмотрении и принятии закона, который обеспечивает правовую гарантию для противодействия гегемонизму и политике силы, также для защиты интересов своей страны и народа.

"Представитель Комиссии по законодательным вопросам Постоянного комитета ВСНП отметил, что разработка, рассмотрение и принятие такого закона в короткие сроки - это исходя из насущной необходимости противостоять гегемонии и политике силы некоторых западных стран, защищать интересы национального суверенитета, безопасности и развития, а также способствовать скоординированному продвижению внутреннего закона Китая и законодательства, касающегося иностранных дел, что имеет важное практическое и долгосрочное значение. Применение закона поможет противодействовать сдерживанию и подавлению некоторыми иностранными странами и организациями в отношении Китая, эффективно бороться с действиями зарубежных антикитайских и враждебных сил, повысить способность страны справляться с внешними рисками и вызовами, ускорить формирование целостной системы законов, связанных с иностранными делами", - сказано в сообщении.

В дипмиссии со ссылкой на ВСНП добавили, что было заявлено - данный закон не повлияет на открытость Китая. Решимость Китая углубить реформы и более широко открыться внешнему миру непоколебима. "Как говорится в комментариях китайских экспертов, целью закона никогда не были те, кто собирается инвестировать и развиваться надлежащим образом. Инвесторы не пострадают, так как Китай будет и впредь стремиться к формированию деловой среды по рыночным принципам в соответствии с правовыми и международными стандартами для обеспечения либерализации торговли и инвестиций. Китай также будет оказывать более сильную юридическую поддержку инвесторам", - сказано в сообщении.

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство КНР было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. С 6 февраля 2020 года дипмиссию возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.