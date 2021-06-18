УГМК увеличивает долю синдицированных кредитов в своем кредитном портфеле

ТАСС, 18 июня. ОАО "УГМК" организовало синдицированный кредит на сумму 15 млрд рублей при участии первоклассных иностранных и российских банков в российской валюте, составленный на основе российского права, сообщили в пресс-службе компании в четверг. "Группу банков-участников синдиката возглавил АО "Райффайзенбанк", который вновь выступил в роли координатора, агента по документации и кредитного управляющего. В синдикате также приняли активное участие ведущие российские банки: ПАО Сбербанк, ПАО "Банк "Санкт-Петербург" и ПАО "Московский Кредитный Банк" (МКБ)", - сказано в сообщении.

"Это уже наш четвертый реализованный проект при участии нашего партнера АО "Райффайзенбанк", с которым мы работаем на протяжении многих лет. Как и прежде, он занял роль организатора сделки, в которой объединились наши иностранные и российские партнеры. Стоит отметить, что для этого синдиката мы целенаправленно выбрали заимствование в российской валюте и применение российского права. При этом, мы расширили сотрудничество и с российскими банками - нашими партнерами, которые играют важные и лидирующие роли на рынке синдицированного финансирования в России. Мы высоко ценим то доверие, которое наши банки-партнеры оказывают нам, предоставляя различные финансовые услуги. Стоит отметить высокий уровень команды Райффайзенбанка, занимавшейся организацией этой сделки, а также партнерские отношения и профессионализм наших российских банков-партнеров - Сбера, Банка "Санкт-Петербург" и МКБ, с которыми мы активно сотрудничаем по многим другим проектам" - приводят в пресс-службе слова генерального директора ОАО "УГМК" Андрея Козицына.

"УГМК - компания, которая в постоянном режиме отслеживает последние изменения как в российском, так и международном праве и применяет новые форматы при структурировании сделок. Мы как ведущий банк на рынке синдицированного кредитования на протяжении многих лет поддерживали УГМК в организации заимствований в иностранных валютах, и благодарны, что и в этот раз компания продолжила с нами сотрудничество. Текущая сделка - пример безупречного взаимодействия между крупнейшим госбанком и частными банками-участниками синдиката. Мы признательны Сберу, Банку "Санкт-Петербург" и МКБ за проявленный интерес к организованному нами синдикату", - цитируют в пресс-службе УГМК слова Дмитрия Средина, руководителя управления по работе с крупными компаниями и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка.

Сделка закрыта в формате синдицированного кредита сроком на пять лет. Юридическим консультантом, сопровождающим сделку, выступил московский офис Clifford Chance, добавили в пресс-службе.

Уральская горно-металлургическая компания - российский горно-металлургический холдинг, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране, объединяющий более 40 промышленных предприятий в России и за рубежом.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк - один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным "Интерфакс-ЦЭА", Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 3 месяцев 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 9-е по объему кредитов, выданных небанковскому сектору.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 45 тыс. сотрудников обслуживают 17,4 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.