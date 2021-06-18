"Меганомика" развивает малые города, молодежные медиа и внутренний туризм

Москва, 18 июня. Второй цикл обучения в школе лидеров креативной экономики "Меганомика" (18+) прошел на базе арт-кластера "Таврида" в бухте Капсель у подножия горы Меганом. Его участниками стали 29 специалистов со всей России: лидеры некоммерческих организаций и общественных объединений, социальные предприниматели, а также представители крупных компаний, отвечающие за корпоративную социальную ответственность и устойчивое развитие.

Программа "Меганомики" направлена на развитие творческо-управленческих способностей. Используя полученные в школе знания и стратегии, каждый слушатель разработал и представил проект изменения, которое планирует реализовать в своей профессиональной деятельности.

Внимание участников, в частности, было направлено на трансформацию малых городов и сел путем создания арт-пространств и арт-резиденций, развитие рынка современного искусства и молодежных медиа, запуск общероссийского портала для туристов и гидов. Вернувшись в свои регионы, выпускники "Меганомики" намерены создать реалити-шоу о работе НКО, образовательный проект "Редакторские игры", инклюзивную фотостудию, творческую мастерскую для людей с инвалидностью, летний образовательный лагерь в Уфе.

"Одна из целей "Меганомики" - освободить участников от стереотипов, которые сдерживают их развитие. Мы разрушаем их устоявшуюся картину мира, рассказываем, что мир может быть устроен по-другому - и рассчитываем, что это повысит их эффективность", - отмечает один из авторов "Меганомики", технокультуролог, радиоведущий и визионер арт-кластера "Таврида" Иван Карпушкин.

"Мы обсуждали, как устроено мировосприятие у математиков и как язык влияет на наше поведение, встречались с Президентом Российской академии наук Александром Сергеевым, задавали каверзные вопросы творцам и предпринимателям. Обычно ты находишься внутри рамок, которые сам для себя выстроил, используешь привычные решения и стратегии. А тут была свобода, которая позволяет каждому раскрыться и начать действовать для развития общества", - рассказала участница образовательной программы, руководитель общественной организации "Центр стратегического развития и проектной деятельности "Устойчивый Крым" Анна Цепа.

Выпускники первого модуля будут приглашены к участию в следующих стадиях программы "Меганомики". "Запланированы вторая, третья и четвертая ступени. Сейчас мы вложили в участников набор новых смыслов и отпустили меганавтов - так мы называем выпускников программы - в свободное плавание. На следующих стадиях мы будем снова говорить с ними на том языке, c использованием того понятийного аппарата, о котором они узнали за эти пять дней", - сообщил Иван Карпушкин.

Школа лидеров креативной экономики "Меганомика" - это апробация образовательных программ создаваемого в Крыму Университета креативных индустрий. "На этом этапе наша основная цель - исследование. Мы хотим понять, как эффективно говорить с людьми о будущем экономическом укладе, который мы называем "Меганомикой", и постоянно адаптируем программу школы к разным аудиториям. Из-за этого вторая глава "Меганомики", в которой участвовали преимущественно лидеры НКО, больше чем на 50% отличается от первой, в которой были выпускники ВШГУ РАНХиГС", - сказал визионер арт-кластера "Таврида", руководитель Центра исследований культурной среды философского факультета МГУ Олег Иванов.

Обучение в "Меганомике" включает пять дней интенсивной исследовательской и проектной работы с экспертами в сфере искусства, науки и технологий с использованием геймификации и новых образовательных практик. Новый образовательный проект дополняет традиционные арт-школы "Тавриды" для молодых деятелей культуры и искусств. Одновременно со второй главой "Меганомики" на площадке арт-кластера "Таврида" прошли арт-школы менеджмента и кураторства, современного искусства и сайнс-арта, в которых участвовали более 250 молодых художников, арт-менеджеров, создателей инсталляций и арт-объектов, искусствоведов. Участники "Меганомики" и молодые деятели культуры и искусства смогли обменяться знаниями и опытом, в результате чего была создана коллекция картин меганавтов.

В 2021 году "Меганомика" пройдет предположительно шесть раз. Слушателями первого модуля школы стали более 20 участников и выпускников программы кадрового и управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, а также руководителей арт-резиденций "Тавриды" из различных регионов России. Участниками следующих модулей будут заместители руководителей регионов России, руководители образовательных организаций и сотрудники государственных структур.

Чтобы принять участие в "Меганомике", требуется пройти отбор. Обучение в школе бесплатное, включая проживание на территории арт-кластера "Таврида".

ТАСС - стратегический информационный партнер форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида".