На ЦИПР-2021 эксперты расскажут о влиянии пандемии на сферу искусства, музыки и туризма

Москва, 18 июня. 25 июня на VI конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (12+) эксперты крупнейших компаний обсудят влияние ковидных ограничений на различные сферы жизни.

Пленарная сессия третьего дня ЦИПР-2021 будет посвящена креативной экономике, так как 2021 год объявлен ООН Международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития. На мировой арене безусловными лидерами являются США, Великобритания и Китай, вклад креативной экономики в ВВП этих стран превышает 10%, а узнаваемость продуктов, связанных с творчеством, очень высока и за пределами этих стран. В России этот показатель пока не дорос и до 3%, однако необходимость развития творческих индустрий очевидна. Эксперты, среди которых директор по цифровой трансформации "Газпром-Медиа Холдинга" Софья Квашилава, сооснователь Disartive Ольга Дворецкая, директор по контенту Okko Макар Кожухов, обсудят, какие шаги должны совершать производители креативного продукта для повышения объемов экспорта российских культурных товаров в другие страны.

Состоится сессия, посвященная музыкальной индустрии, на которой будут говорить о зарождающемся общемировом тренде на проведение онлайн-концертов. Он уже получил широкое распространение в России и привел к запуску новых специализированных платформ - стриминговых сервисов для трансляций музыкальных и развлекательных событий. Для освещения данного вопроса были приглашены генеральный директор Sony Music Russia Арина Дмитриева, соосновательница агентства Doing Great Agency Екатерина Штарева, генеральный продюсер СберЗвука Сергей Балдин и соосновательница агентства Music Development Russia Екатерина Бажанова. Они расскажут о том, какие возможности открывают для музыкальной индустрии новые технологические форматы, которые появились на фоне пандемии.

В третий день конференции ЦИПР-2021 состоится также панельная дискуссия о новых медиа. Речь пойдет о том, как пандемия повлияла на паттерны потребления информации, например, на изменения привычек поиска и восприятия информации, рост популярности подкастов и аудиокниг, появление новых социальных сетей и др. Спикерами станут сооснователь студии подкастов Brainstorm.fm Константин Колосков, директор по цифровому развитию ТАСС Дарья Пенчилова, контент-директор студии подкастов SoundStream Сергей Епихин.

Участники ЦИПР-2021 обсудят современные достижения биотехнологий и генной инженерии, современные решения в сфере FoodTech, которые неизбежно приведут к изменению питания каждого человека на Земле. Эксперты рынка FoodTech, среди которых управляющий партнер фонда FUEL for growth Андрей Зюзин и директор по инновациям ЭФКО Анна Ненахова, расскажут о мировых тенденциях, барьерах вывода новых продуктов питания на российском рынке и самых популярных направлениях для инвестиций.

На панельной дискуссии про TravelTech участники поделятся информацией об уникальных возможностях реализации потенциала внутреннего туризма, например, о привлечении местных жителей к развитию туристических направлений и многом другом. Опытом поделятся сооснователь izi travel Егор Яковлев, сооснователь Road Travel Валерий Бритаус и многие другие.

На протяжении всех дней конференции ЦИПР-2021 будет также проходить первая в России международная выставка-ярмарка цифрового искусства и технологий Disartive, где состоится презентация первых частных коллекций, аукционы онлайн и лонч стартапов в области цифрового искусства. Также пройдет панельная дискуссия о взаимодействии музеев и художников в цифровую эпоху и развитии технологии NFT.

Кроме того, в этот день пройдут лекции по искусственному интеллекту, которые проведут директор подразделения компьютерного зрения в Internet of Things Group (IOTG) компании Intel в России Алексей Мяков, вице-президент исследовательского центра Huawei Нижний Новгород Валерий Черепенников и другие.

VI ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" состоится 23-25 июня 2021 года в одном из крупнейших деловых центров России - Нижегородской Ярмарке. Участники конференции подведут итоги первых пяти лет трансформации экономики России в экономику данных и обсудят сценарии развития технологий в стране до 2025 года, выделив ключевые тренды и определив необходимые шаги для достижения целей второй технологической пятилетки.

ТАСС - информационное агентство-партнер конференции ЦИПР.