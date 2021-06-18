Впервые Дни Ассамблеи народов Евразии пройдут в России

Москва, 18 июня. Международный союз неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии" при поддержке Информационного центра ООН, Главы и Правительства Республики Башкортостан с 7 по 10 июля 2021 года проводит Дни Ассамблеи народов Евразии в Республике Башкортостан Российской Федерации (12+).

Основная цель Ассамблеи - формирование общественной интеграционной модели большого евразийского партнерства народов на основе духовно-нравственных принципов, во имя утверждения мира и согласия, посредством развития многостороннего сотрудничества и общественной (народной) дипломатии. Членами Ассамблеи народов Евразии сегодня являются представители более 45 стран континента.

Дни Ассамблеи народов Евразии ранее прошли во Франции, Индии, Объединенных Арабских Эмиратах, Сербии, Болгарии, Монголии, Азербайджане и привлекли в этих странах значительный интерес СМИ.

"Успешно реализуется основная консолидирующая и объединяющая цель Ассамблеи - активная поддержка общественных неправительственных организаций, основными направлениями деятельности которых является сохранение мира и согласия, укрепление дружбы и межнационального добрососедства. Ассамблея заложила основы новых форматов взаимодействия и эффективного партнерства с институтами гражданского общества, общественными организациями, бизнес-сообществом и органами государственной власти стран Большой Евразии и Африки", - сообщил Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов.

В России Дни Ассамблеи народов Евразии пройдут впервые.

К участию приглашены представители дипломатического корпуса, международных межправительственных и неправительственных организаций, журналисты.

7 июля состоятся Торжественное открытие Дней Ассамблеи народов Евразии "ЕВРАЗИЯ - ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ" (12+) и пресс-конференция, в которой примут участие: глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов, премьер-министр Республики Башкортостан, руководитель Представительства Ассамблеи народов Евразии в Республике Башкортостан (Россия) Андрей Назаров.

На Международном форуме "Спорт объединяет народы" (12+) 7 июля обсудят тему "ЕВРАЗИАДЫ" - крупнейших Евразийских игр, которые впервые пройдут в Уфе в 2025 году.

В этот же день пройдет VII сессия Международного общественного форума "Сохранение памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах". Первые сессии Форума состоялись в Севастополе, Ялте, Москве, Санкт-Петербурге, Баку. Ассамблеей народов Евразии создан Международный общественный комитет "ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ", организационное заседание которого также пройдет в эти дни.

В 2021 году в составе Ассамблеи народов Евразии образован Департамент счастья, задачами которого являются продвижение глобальной инициативы ООН о целостном подходе к построению счастья и реализация программ по улучшению жизни людей. Первая международная сессия под названием "Евразия - диалоги о счастье" состоится 7 июля. Как поменять отношение к счастью? Как создать и поддержать сообщество людей, которые формируют счастье вокруг себя? На эти и другие вопросы постараются ответить участники сессии.

Молодежная Ассамблея народов Евразии проведет 7 июля Международный молодежный форум "Новое поколение Евразии" (12+). В мероприятиях форума акцентируются темы молодежного нетворкинга, волонтерства и добровольчества. Также в рамках форума состоятся, в частности, стратегическая сессия "Евразийство без границ" и мастер-класс "Механизмы создания и продвижения успешного проекта". Участников Молодежного форума ждет встреча с "Секретным гостем".

8 июля станет Днем ЮНЕСКО в Республике Башкортостан. При поддержке Комитета по делам ЮНЕСКО в Башкортостане в формате "круглого стола" планируется рассмотреть ключевые вопросы устойчивого развития и другие актуальные темы мировой повестки дня. В проведении Дня ЮНЕСКО примут участие руководители Ассамблеи, представители Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, руководители Клубов ЮНЕСКО, руководители международных организаций из Франции, Болгарии, Вьетнама, Бенина, Нигерии, Индонезии, Камбоджи и других стран, деятели культуры, представители СМИ.

Заключительным этапом проведения мероприятия станет творческий вечер Посла Доброй Воли ЮНЕСКО, поэта, академика Российской Академии Художеств Александры Очировой.

Источником развития Евразии является творческий и культурный потенциал населяющих ее народов. В рамках Дней Ассамблеи 7 и 8 июля пройдет Международный культурно-гуманитарный форум "Межкультурные коммуникации народов Евразии: вчера, сегодня, завтра" (12+). Цель форума - способствовать активизации возможностей международного культурного сотрудничества в решении современных вопросов взаимодействия народов, формировании единого евразийского гуманитарного пространства.

Международный бизнес-форум "Перспективы делового сотрудничества на евразийском пространстве" (12+) начнет свою работу 8 июля. В ходе форума будут обсуждаться вопросы бизнес-диалога на евразийском пространстве, трансформации мирохозяйственных связей в условиях пандемии, развития интеграционных процессов в ЕАЭС и мире, эффективные инструменты преодоления негативных последствий пандемии в международных отношениях, тренды мировой торговли, маркетинга, международных стандартов ведения бизнеса и продовольственной безопасности, уроки глобального мирового кризиса для сохранения и развития общечеловеческих ценностей.

9 июля состоится заседание Генеральной Ассамблеи народов Евразии - Высшего органа Ассамблеи, на котором будут подведены итоги деятельности организации со дня ее создания (май, 2017 год), утверждены перспективный план и стратегические направления на следующие четыре года, избраны руководящие органы.

ТАСС – генеральный информационный партнер.