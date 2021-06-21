Облдума Колымы навела порядок на берегу бухты Гертнера в рамках акции "Вода России"

ТАСС, 21 июня. Депутаты Магаданской областной думы приняли участие во Всероссийской акции "Вода России" и в городском месячнике чистоты, проведя субботник на побережье бухты Гертнера в районе Старая Веселая. Именно в этом месте начинается популярный туристический маршрут к бухте Батарейной, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального парламента.

"Аппарат заксобрания под руководством председателя Сергея Абрамова навел порядок в начале популярного у магаданцев пешего турмаршрута к бухте Батарейной", - рассказали в пресс-службе облдумы.

Депутаты провели в этом месте субботник уже во второй раз. Прошлая уборка состоялась в 2017 году. В предыдущие годы представители думы также наводили порядок в скверах "Морской" и воинской славы, на Нюклинской косе в месте проведения национального праздника "Бакылдыдяк", в устье реки Дукча, где эвены встречают Новый год, и в других излюбленных горожанами и гостями региона местах. "Район Старой Веселой в этом году выбрали неслучайно: в регионе все больше внимания уделяется развитию туризма, в связи с чем популярность набирают пешие турмаршруты. Проводится большая работа по расчистке экотроп, их маркировке, обустройству. Начало пути людей должно радовать не меньше, чем сам поход", - приводятся пресс-службой слова председателя Магаданской областной Думы Сергея Абрамова.

Бухта Гертнера - бухта в Тауйской губе Охотского моря в Магаданской области. Названа в 1912 году гидрографической экспедицией в честь гидрографа, капитана второго ранга Константина Гертнера. На побережье бухты находится микрорайон Новая Веселая областного центра.

Всероссийская акция "Вода России" является частью федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология". Последний изначально рассчитывался на период 2019–2024 годов. В связи с пандемией ряд задач всех нацпроектов продлили до 2030 года. Работа над нацпроектом "Экология" в России ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Предполагается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.