"Росэлторг" запустил обновленную версию сайта

Москва, 22 июня. /ТАСС/. Крупнейший оператор электронных торгов "Росэлторг" (АО "Единая электронная торговая площадка") представляет новый интерфейс главной страницы официального сайта компании - www.roseltorg.ru.

"За 12 лет развития "Росэлторг" перестал быть лишь электронной торговой площадкой. Нам удалось создать полноценную экосистему как для заказчиков, так и участников закупок, - отмечает генеральный директор "Росэлторг" Андрей Кашутин. - Современный пользователь требует доступности всех необходимых услуг, количество которых в "Росэлторг" значительно повысилось в последние годы, по первому клику. В связи с этим нами было принято решение изменить структуру главной страницы сайта площадки, руководствуясь потребностями наших клиентов"

Сегодня "Росэлторг" предоставляет все услуги и сервисы, необходимые для полноценного участия в закупочных процедурах. Это, в первую очередь, выдача электронных подписей в Удостоверяющем центре компании, весной 2021 года ставшим доверенным лицом ФНС России и получившим возможность выдавать ЭП согласно новым правилам; финансовые услуги площадки, среди которых выдача банковских гарантий и работа со спецсчетами; система электронного документооборота и обучающий центр "Росэлторг".

Доступы к этим услугам будут расположены на главной странице сайта, что позволит им всегда быть под рукой у пользователя - как начинающему участнику электронных торгов, которому необходимо получить наиболее подробную информацию, так и опытному пользователю.

При этом основным блоком сайта, как и деятельностью "Росэлторг", по-прежнему остаются закупочные процедуры - государственные (44-ФЗ), закупки госкомпаний и госкорпораций (223-ФЗ), фондов капитального ремонта и процедуры по реализации имущества. Также теперь станет доступным быстрый переход с главной страницы сайта на запущенную в 2020 году специальную платформу для b2b-закупок "Росэлторг. Бизнес".

"Росэлторг" (АО "Единая электронная торговая площадка") - крупнейший в России федеральный оператор электронных торгов для государственных заказчиков, а также госкомпаний и коммерческих предприятий. Клиентами площадки являются свыше 420 тыс. заказчиков и более 650 тыс. участников торгов. Ежемесячно сайт компании посещает более 1,5 млн пользователей со всей России.