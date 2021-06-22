Победителем конкурса "Лучший водитель трамвая" стала женщина из Волгограда

Волгоград, 22 июня. 18 июня завершился Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший водитель трамвая". По итогам состязания лучшим водителем трамвая в России признана участница из Волгограда Анжелика Лобачева. Помимо этого звания она выиграла денежный приз в размере 300 тыс. рублей.

Организаторами конкурса выступили Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "НИИАТ", Правительство Волгоградской области и города Волгограда. Мероприятие является очень важной частью Национального проекта "Безопасные качественные дороги".

На протяжении трех дней Анжелика Лобачева соревновалась в знаниях Правил дорожного движения, должностной инструкции, основ безопасности движения, культуры обслуживания пассажиров, устройства и вождения трамвая.

Среди городов-участников конкурса - Москва, Санкт-Петербург, Магнитогорск, Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Барнаул, Челябинск, Новокузнецк и другие. А среди соперников - лучшие представители этих городов. Самым главным конкурентом Анжелики Лобачевой можно по праву считать участницу из Волжского - Оксану Сергеевну Логинову, вагонвожатую, водительский стаж которой составляет почти 32 года.

Однако, обладательница столь высокой отраслевой награды вовсе не ожидала победить в конкурсе: "Я пришла сюда показать все возможное и защитить честь своего города. Он достоин этого. Но я не рассчитывала ни на что. Просто делала свое дело, ведь этот конкурс - подтверждение того, что мы делаем ежедневно. Это огромная ответственность и это колоссально трудно". Впрочем, Лучший водитель трамвая добавляет: "Приятно осознавать, что тебе доверяют свои жизни".

В конце беседы Анжелика Лобачева выразила надежду на то, что вскоре трамвай будет приоритетным видом транспорта в нашей стране. "Трамвай - это умная машина. Электротранспорт безопасен, надежен и экологичен".

Второе место также завоевал житель Волгограда Анатолий Пиженко. Он удостоился приза в размере 150 тыс. рублей.

Бронза и приз 50 тыс. рублей уехали в Самару вместе с Сергеем Паниным.