МТС поддержит стартапы в области искусственного интеллекта

Москва, 22 июня. МТС запускает акселератор, который сфокусируется на поддержке стартапов в области искусственного интеллекта (ИИ), он будет работать на базе Центра ИИ МТС.

Поддержку получат проекты, связанные с обработкой естественного языка, edge computing, поведенческой и предиктивной аналитикой, созданием цифровых двойников, распознаванием и обработкой изображений, логистической и складской оптимизацией на основе ИИ, повышением энергоэффективности за счет применения ИИ.

"Мы видим потенциал и перспективу сегмента AI-сервисов и заинтересованы в развитии компании не только на российском рынке, но и на глобальном. Для этого мы выстраиваем систему полного цикла для работы с идеями, проектами и продуктами в области ИИ", - отметил руководитель Центра ИИ МТС Александр Ханин.

По словам Ханина, акселератор предложит стартапам smart money: не только финансовую поддержку в размере до $100 тыс., но и глубокую технологическую и бизнес-экспертизу, а также доступ к вычислительным мощностям.

Скауты проекта займутся поиском перспективных команд как в России, так и за ее пределами. Заявку на трехмесячную акселерационную программу, старт которой запланирован на сентябрь 2021 года, можно подать на сайте центра ИИ МТС.