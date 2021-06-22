В УрФУ пройдет Ежегодный форум о международной образовательной деятельности университетов

Екатеринбург, 22 июня. Представители российских вузов и международных компаний встретятся для обсуждения международной образовательной деятельности вузов как инструмента продвижения регионов на мировой рынок. С 22 по 26 июня 2021 года в Екатеринбурге состоится Форум IUNC Eurasia 2021 - IX Ежегодный форум по развитию международной образовательной деятельности университетов (0+).

В рамках Форума пройдет научно-практическая конференция "Международная образовательная деятельность вуза как инструмент продвижения региона на мировой рынок" 23 июня 2021. Данное мероприятие впервые пройдет в Екатеринбурге на площадке Уральского федерального университета (УрФУ), в последующие дни форума участники смогут посетить рабочие сессии и круглые столы на самые актуальные темы в сфере интернационализации высшего образования. Также 22 июня состоится торжественная церемония вручения V премии EEUA 2021 за лучшие проекты интернационализации высшего образования в России и СНГ. Все мероприятия состоятся очно.

Основной целью форума является поиск решений и возможностей в развитии экспорта высшего образования, рекрутинга студентов, сетевых программ, межвузовского сотрудничества и сотрудничества с бизнесом, а также цифровизации высшего образования.

В рамках рабочих сессий выступят ректор УрФУ Виктор Кокшаров, проректор по международной деятельности РУДН Лариса Ефремова, старший директор по стратегическому развитию ВШЭ Ирина Карелина, проректор-директор Департамента международного сотрудничества и развития международного бизнеса ТАР Павел Журавлев, представители компаний-партнеров УрФУ из SAP, Siemens, ТМК, а также многие другие значимые эксперты из области высшего образования и бизнеса, которые будут вести сессии, делиться опытом и вдохновлять примерами успеха. С полным списком спикеров форума и программой можно ознакомиться на сайте мероприятия.

Рабочие сессии будут проходить на площадке главного учебного корпуса Уральского федерального университета.

“Впервые за достаточно длительный период мероприятие такого уровня в области развития международной образовательной деятельности пройдет на площадке Уральского федерального университета в очном формате в партнерстве с Ассоциацией восточно-европейских университетов и РУДН. Мы видим колоссальный отклик со стороны коллег из разных ВУЗов России, интерес со стороны бизнес-партнеров. Международная образовательная деятельность с 2020 года претерпела достаточно серьезные изменения, как в структуре, так и в технической реализации программ, инструментах рекрутинга и продвижения, применении технологий цифровизации, выстраивании сотрудничества в целом. Мы ожидаем открытые и продуктивные дискуссии, обмен опытом и смелые, полезные решения для всех участников в результате мероприятия,” - говорит Яна Высоцкая, директор Департамента международных образовательных программ УрФУ.

Департамент международных образовательных программ УрФУ активно занимается развитием международных программ высшего и дополнительного профессионального образования, а также является одним из основных организаторов форума.

"Наш форум ежегодно собирает сотрудников университетов и компаний, задействованных в международной деятельности, рекрутинге иностранных студентов, интернационализации программ обучения, цифровизации, онлайн-обучении, разработке курсов и программ, сетевом сотрудничестве, а также в других смежных областях. Это колоссальный обмен опытом и толчок роста для многих. Мы рады, что мероприятие пройдет очно, на данный момент мы уже получили огромное количество заявок из разных вузов России и рады видеть интерес к мероприятию среди представителей компаний. Такой состав участников станет толчком для развития новых проектов в международной сфере", - говорит генеральный директор EEUA Богдан Вороновский.

Помимо рабочих сессий, участников ждет увлекательная культурная программа: организаторы подготовили ознакомительные прогулки по городу и поездки по природным достопримечательностям Урала.

Подробнее узнать о форуме и зарегистрироваться можно по ссылке.

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