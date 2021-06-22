Объявлены победители Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов

Москва, 22 июня. 20 июня 2021 года состоялось Торжественное закрытие Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов (0+), проходившего с 15 по 20 июня в Ярославле. В этом году молодые танцовщики соревновались в номинациях "Характерный и народно-сценический танец". Награждение лауреатов и гала-концерт - все происходило на главной площадке конкурса - основной сцене Концертно-зрелищного центра "Миллениум".

В номинации "Характерный танец" I премия и золотая медаль в младшей группе среди девушек не присуждена. Золото в этой номинации, в младшей группе среди юношей получил Искандар Абельгузин (Уфа).

В старшей группе I премия и золотая медаль присуждена Злате Дорофеевой (Москва); в старшей группе среди мужчин - Георгию Болсуновскому (Красноярск).

В номинации "Народно-сценический танец" I премию и золотую медаль в младшей группе среди девушек получила Ульяна Зацаринная (Краснодар); среди юношей - Иван Рябоконь (Краснодар).

В старшей группе среди девушек I премия и золотая медаль не присуждена; среди юношей высшую награду получил Эдвард Шапеко (Москва).

Среди ансамблей I премия и золотая медаль у ансамбля солистов Государственного Омского русского народного хора (Омск).

Специальные премии "За успешную подготовку участников конкурса" получили педагоги Елена Шляховецкая (Краснодар), Надежда Бирюкова (Уфа), Жанна Богородицкая (Москва), Демид Зыков (Красноярск), Андрей Кружалов (Москва) и Зуфар Толбеев (Омск).

Также были вручены премии хореографам "За лучшую хореографию народного танца": Зуфару Толбееву, Евгении Ваторопиной, Елене Шляховецкой, Наталье Матус-Марчук. Специальной грамотой за подготовку студентов к участию в конкурсе наградили коллективы Башкирского хореографического колледжа им. Р. Нуреева, Якутского хореографического колледжа им. Аксении и Натальи Посельских, Краснодарского хореографического училища.

На торжественной церемонии награждения победителей конкурса председатель жюри, народный артист России, художественный руководитель театра "Кремлевский балет" Петров Андрей Борисович поблагодарил Министерство культуры РФ, организатора конкурса - ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ", руководство Ярославской области за все "необходимые условия для творческой работы конкурсного жюри". Он также отметил: "После конкурса для его сегодняшних лауреатов все только начинается! Это вечное стремление к красоте, вечная работа над собой - очень трудная и тяжелая. Ведь конкурс - это только один миг в жизни артиста; а вся его жизнь - это состояние души, которое он должен перебросить через эту рампу зрителям, чтобы они приняли его и надолго запомнили. Все участники, получившие сегодня награды, пусть будут иметь большую и счастливую творческую судьбу".

Директор департамента культуры Ярославской области Васильева Марина Владимировна подчеркнула: "Для нас - это большая честь принимать такой конкурс. Земля ярославская богата своим наследием. Мы гордимся тем, что мы, в первую очередь, регион театральный, а еще музыкальный и танцевальный. То, что сегодня происходит у нас на сцене, - это большая школа для наших представителей танцевального искусства в плане профессионального развития; а для публики - это великое соприкосновение с настоящим искусством танца. Мы надеемся, что проведение этого конкурса станет приметой нашего края, будет хорошей доброй традицией на ярославской земле".

Гала-концерт победителей прошел на едином дыхании: интересные, запоминающиеся солисты, дуэты и ансамбли; разнообразные по характеру, национальностям, настроению и костюмам зрелищные танцы: удмуртские и башкирские, цыганские и мексиканские, русские и казацкие сменяли друг друга. Блестящим и неожиданным стал финал концерта, когда лауреаты еще раз вышли на сцену с самыми динамичными фрагментами своих танцев.

В этом году Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов представил широчайшую географию артистов танцевального искусства из всех уголков нашей страны. На конкурс этого года было подано 160 заявок из 25 городов России, среди них Барнаул, Белгород, Грозный, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Краснодар, Красноярск, Кызыл, Москва, Наро-Фоминск, Омск, Санкт-Петербург, Саранск, Тюмень, Улан-Удэ, Уфа, Челябинск, Элиста, Якутск и другие.

Конкурсная жизнь была яркой и насыщенной: на открытии выступил Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. Коллектив представил знаменитую программу "Tанго "Del Plata" (12+). Классика Игоря Моисеева". В рамках конкурса состоялся Праздничный концерт, посвященный 110-летию со дня основания Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого. Еще одним большим событием стал концерт "Танцевальный триптих", в котором выступили лауреаты российских и международных конкурсов, а также артисты Московского государственного академического театра танца "Гжель", показавшего премьерный спектакль "Дом у дороги" на музыку В.А. Гаврилина, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Во время проведения конкурса прошли творческие встречи, мастер-классы и "Творческая лаборатория", организаторами которой стали Театр танца "Гжель", Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ". Лаборатория дала возможность молодым хореографам и композиторам поработать над созданием новых постановок народно-сценического танца (этюдов, сольных и дуэтных танцев). На итоговом показе 20 июня участники лаборатории представили свои работы для дальнейшего соревнования по созданию композиций, которые затем будут включены в репертуар Театра танца "Гжель".

Во время конкурса работала фотовыставка "Танцы и лица" заслуженного артиста России, танцовщика ГААНТ им. И. Моисеева, фотохудожника Евгения Масалкова. Были показаны фильмы.

Конкурсные просмотры II и III туров, мастер-классы и гала-концерт лауреатов транслировались на портале Культура.рф.

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