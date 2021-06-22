Первый всероссийский форум "LEGAL - GR FORCE 2021" состоялся в Москве

Москва, 22 июня. 16 июня 2021 года в Москве состоялся Первый всероссийский форум "LEGAL - GR FORCE 2021"(0+), на котором специалисты GR-сферы на основе рабочих кейсов анализировали векторы развития бизнеса в современных условиях, грани взаимодействия с государством и его роль в национальных проектах.

В форуме участвовали вице-президент по связям с органами государственной власти AliExpress Россия Сергей Лебедев, Александр Акимов (ИО Ассоциация Безопасность и качество), вице-президент Ассоциации Малых Фермеров Леонид Нестернко, Gr-Директор GeekBrains Всеволод Мещеряков, совладелец и генеральный директор GRT Consulting Тимур Исляев и другие эксперты. Также среди участников были представители ведущих компаний ПАО МТС, ABBYY RUSSIA, Coca-Cola HBC Россия, Россия, Х5 RETAIL GROUP и др.

Присутствующие на форуме выступали с экспертными докладами, в которых центральное место занимали роль и вклад бизнеса в реализации национальных проектов.

В частности, вице-президент ПАО "МТС" Руслан Ибрагимов, акцентировал свое внимание на национальной программе "Цифровая экономика" и вклад бизнеса в ее осуществление. Спикер подчеркнул, что это уникальная площадка взаимодействия бизнеса и власти, где процессы и процедуры такого взаимодействия расписаны в постановлении Правительства РФ №234. По словам Р. Ибрагимова программе уже три года и "...само государство становится полноценным игроком на рынке цифровых услуг... В настоящее время совместными усилиями создано достаточно нормативной базы в области цифровизации, и таким образом мы видим насколько серьезно государство, вслед за крупным бизнесом, встало на путь цифровой трансформации...". Руслан Ибрагимов также подчеркнул, что соответствующий прошлогодний указ Президента закрепил цифровую трансформацию в качестве одной из национальных целей." Руслан Ибрагимов отметил, что указ Президента от 2020 года зацементировал и сделал цифровую трансформацию одной из национальных целей.

В дискуссии: "Стратегия социально-экономического развития до 2030 года. Что ждать бизнесу от реформы институтов развития?" вице-президент Ассоциации Малых Форматов Леонид Нестернко в своей речи подчеркнул, что для малого и среднего бизнеса, для отрасли автоматизированной торговли более актуальными сейчас являются вопросы четкого и понятного регулирования этого сегмента рынка. Предприниматели ограничены в долгосрочном планировании и развитии, потому что нет единых правил и норм, указывающих сроки размещения нестационарных торговых объектов.

В своей речи поддержал эту тему и генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов: "С 2008 года сельское хозяйство "живет" пятилетними циклами, которые "упакованы" в Государственную программу развития АПК. Госпрограмма задает долгосрочные правила игры, определяет направления и объемы государственной поддержки. В результате отрасль системно растет на 3-5% ежегодно на протяжении более 10 лет. Собственно, эта ситуация подчеркивает насколько для инвесторов важны долгосрочные правила игры".

Руководитель практики GR, BMS LAW FIRM Дмитрий Лесняк рассказал об итогах проведения праймериза в 42 регионах, в котором участвовало много молодежи, в основном через порталы gos.ru (почти 6 млн) и mos.ru. Спикер подчеркнул, что 35% участников были молодые люди до 35 лет и средний возраст кандидата составил 41 год. Именно этот слой населения сейчас является политически активным и можно сказать, что гражданское общество сильно омолодилось. Это связано с процессами, где центральную роль играют молодые кадры, особенно после принятия Федерального закона "О молодежи", что привело также к изменению кадров в федеральных и региональных политических структурах.

"Безусловно политическая система в будущем будет выглядеть так же, поменяются люди. Они уже начали меняться и с каждым годом будут только совершенствоваться. Система меняется именно с точки зрения людей. Направление государства слегка изменилось, больше поддержки культурных проектов, молодежных проектов, также и личности, которые занимаются этими проектами, становятся более весовыми, новыми политическими игроками", - отметил Д. Лесняк.

В обсуждении: "Влияние GR на изменение Российского законодательства в 2021" Александр Чекарев, руководитель службы взаимодействия с органами государственной власти в странах СНГ, партнерских рынках и рынках ограниченного операционного присутствия, Bolt, выразил позицию, что "скорость и глубина информации, которую компания или ассоциация может консолидировать и передать гос. органам для принятия решений, сегодня стала залогом эффективности GR-функции, а ставшая нормальной практика онлайн-конференций с чиновниками будет поддерживать этот запрос на скорость в ближайшие месяцы". Ее поддержал GR-директор Syngenta енис Журавский. Он отметил, что "…наступило то время, когда участники рынка способны осознать изменения, определившие особенности нового (постковидного) GR-сезона. Вот лишь некоторые новшества: процесс принятия решений сильно ускорился, роль государства в экономике усиливается и риски корпораций стремительно возрастают. Соответсвенно, GR становится более котрастным. Цифровизация, ускоренная пандемией, сделала работу гос. аппарата прозрачнее. Однако, на этом фоне личные отношения и очное общение становятся привилегией. В государственной повестке появилось такое направление как "устойчивое развитие", что открывает новое поле для деятельности GR-специалистов. Но и в целом роль GR возрастает для большинства индустрий".

Вопрос о необходимости участия GR-специалистов в развитии той или иной индустрии озвучила в своем выступлении Юлия Юрьева, заместитель директора Департамента по работе с государственными органами в BIOCAD: "Чем выше доля госрегулирования той или иной отрасли - тем больше этой отрасли нужны джиарщики-лоббисты. 70% лоббизма - это понимание того, как функционируют те или иные институты, которые принимают решения, знание их внутренних регламентов, отслеживание регуляторных рисков и мониторинг отраслевых новостей. Джиарщики много работают с НПА - дают свое экспертное заключение с оценкой их возможного влияния на бизнес. Мы - часть большой законотворческой машины, и изменение регуляторики для формирования долгосрочных позитивных стратегий той или иной отрасли - наша ключевая задача".

Председатель комитета по медиации ККО "ОПОРА РОССИИ" Елена Ксенофонтова также отметила роль и значимость участия во взаимодействии с государственными органами медиаторов: "Медиатор - это эффективный и надежный помощник GR-специалиста в вопросах урегулирования споров с государственными органами…Более того, только формула: "медиатор + нотариус = исполнительный лист" способна закрепить договоренности, достигнутые в ходе медиации, а также сократить судебные издержки сторон".

Во второй части форума практикой участия в рабочих группах органов государственной власти с коллегами поделились: Антон Акимов, заместитель председателя Совета по ВЭД в ТПП РФ, Head of GR, CORDIANT, Станислав Богданов, директор по развитию отношений с органами государственной власти, Х5 RETAIL GROUP, Александр Перекрест, директор проектов по взаимодействию с органами государственной власти, Ketchum и руководитель аналитической службы Пепеляев Групп Вадим Зарипов.

Все участники высоко оценили атмосферу профессионального мероприятия, подчеркнули важность и значимость подобного формата, который способствует развитию GR-институтов и GR-сообщества в целом.