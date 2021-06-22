На Калининской АЭС специалисты "ПО "МАЯК" прошли стажировку по охране труда

Москва, 22 июня. Изучение положительных практик и обмен передовым опытом для дальнейшего совершенствования системы управления охраной труда стали главными целями стажировки специалистов Федерального государственного унитарного предприятия "Производственное объединение "Маяк", которую они прошли на Калининской АЭС.

Знакомство с лучшими практиками крупнейшего энергетического предприятия Верхневолжья прошло в рамках Единого Дня охраны труда. Мероприятие прошло во всех организациях Госкорпорации "Росатом" и включало в себя, в том числе, стажировку специалистов по охране труда на других предприятиях отрасли.

В ходе визита на Калининскую АЭС гости совершили обходы производственных помещений атомной станции, где познакомились с организацией работ по охране труда, уделив особое внимание системе обеспечения безопасности рабочих мест на площадке предприятия и вопросам регистрации опасных ситуаций и расследования микротравм. Также они встретились с руководителями профильных направлений и обсудили вопросы, касающиеся мотивации работников в области безопасности и охраны труда, побеседовали с персоналом.

По словам начальника отдела охраны труда ФГУП "ПО "Маяк" Алексея Кротова, в области культуры безопасности предприятия концерна "Росэнергоатом" являются лидерами среди других дивизионов Госкорпорации "Росатом".

"На Калининской АЭС создана и действует развитая система управления охраной труда. Здесь реализовано много положительных практик, которые можно взять на вооружение. Впечатлил порядок в производственных помещениях, дисциплина персонала, наличие наглядной агитации и пропаганды культуры безопасного поведения в процессе трудовой деятельности", - отметил А. Кротов.

Он добавил, что по результатам стажировки будут намечены направления для дальнейшего развития системы управления охраной труда, а также мероприятия, которые в перспективе могут быть претворены на рабочих местах ФГУП "ПО "Маяк".