Abbott проведет презентацию цифровой экосистемы Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre

Москва, 22 июня. Abbott проведет онлайн-презентацию цифровой экосистемы Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre. Мероприятие состоится 23 июня в 11:00 по московскому времени.
В рамках презентации компания Abbott представит новые цифровые решения для людей с диабетом: приложения FreeStyle LibreLink1, LibreLinkUp2 и LibreView3, которые упростят для людей с диабетом контроль заболевания, дадут возможность ухаживающим лицам следить за состоянием ребенка или родственника из любой точки мира, а также позволят врачам в любое время иметь доступ к данным об уровне глюкозы пациента и регулировать ведение заболевания на расстоянии. Теперь делать сканирование можно с помощью смартфона: установите датчик и загрузите приложение FreeStyle LibreLink1 на телефон.
Мероприятие пройдет в формате онлайн. Участников ждет подробный рассказ о цифровой экосистеме FreeStyle Libre от лица Николая Дубинина, ведущего передачи "Индустрия 4.0" на канале РБК, а также сессия "вопрос-ответ", где эксперты компании ответят на вопросы зрителей в режиме реального времени.
Регистрация на презентацию доступна на сайте.
Запись будет доступна на официальном YouTube-канале – FreeStyle Russia и в официальной группе Facebook – Abbott FreeStyle.
Присоединяйтесь к онлайн-презентации!
Дополнительная информация:
- Посетите официальный сайт Эбботт, чтобы узнать подробнее о системе FreeStyle Libre
- Система Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre считывает уровень глюкозы с помощью датчика, который можно носить на задней стороне руки между плечом и локтем, устраняя необходимость в проколах пальцев. Система предназначена для использования взрослыми и детьми с диабетом в возрасте от 4 лет.
О компании Abbott
Технологии Abbott, меняющие жизнь людей, охватывают широкий спектр инновационных продуктов и решений, включая диагностику, медицинские устройства, питание и лекарственные препараты. 109 000 сотрудников Abbott работают на благо людей в 160 странах мира.
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- Приложение FreeStyle LibreLink (ФриСтайл ЛибреЛинк) совместимо только с определенными мобильными устройствами и операционными системами. Проверяйте на сайте информацию о совместимости устройств перед использованием. Для использования FreeStyle LibreLink требуется регистрация в LibreView.
- Приложение LibreLinkUp (ЛибреЛинкАп) совместимо только с определенными мобильными устройствами и операционными системами. Проверяйте на сайте www.librelinkup.ru информацию о совместимости устройств перед использованием. Использование приложения LibreLinkUp и FreeStyle LibreLink требует регистрации в LibreView. Мобильное приложение LibreLinkUp не предназначено для использования в качестве основного средства мониторинга: прежде, чем делать медицинские заключения или корректировать терапию на основании информации, полученной от приложения, пользователи должны обращаться к своему основному устройству и/или консультироваться с лечащим врачом.
- Сайт LibreView (ЛибреВью) совместим с определенными операционными системами и браузерами. Дополнительная информация доступна на сайте.
- Бергенсталь, Ричард М. и др. Рекомендации по стандартизации отчетности и анализа уровня глюкозы для оптимизации принятия клинических решений при диабете: амбулаторный профиль глюкозы (AGP). Diabetes Technology and Therapeutics, 15.3 (2013): 98-211.
- Требуется определение уровня глюкозы с помощью глюкометра в периоды резких его колебаний, так как уровень глюкозы в интерстициальной жидкости может не точно отражать уровень глюкозы в крови, а также в случаях гипогликемии или её угрозы, и в случаях, когда симптомы не соответствуют показаниям системы.
- Ухаживающее лицо не моложе 18 лет должно контролировать, проводить измерения, помогать ребенку с использованием системы FreeStyle Libre и интерпретацией показаний.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ