Abbott проведет презентацию цифровой экосистемы Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre

Москва, 22 июня. Abbott проведет онлайн-презентацию цифровой экосистемы Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre. Мероприятие состоится 23 июня в 11:00 по московскому времени.

В рамках презентации компания Abbott представит новые цифровые решения для людей с диабетом: приложения FreeStyle LibreLink1, LibreLinkUp2 и LibreView3, которые упростят для людей с диабетом контроль заболевания, дадут возможность ухаживающим лицам следить за состоянием ребенка или родственника из любой точки мира, а также позволят врачам в любое время иметь доступ к данным об уровне глюкозы пациента и регулировать ведение заболевания на расстоянии. Теперь делать сканирование можно с помощью смартфона: установите датчик и загрузите приложение FreeStyle LibreLink1 на телефон.

Мероприятие пройдет в формате онлайн. Участников ждет подробный рассказ о цифровой экосистеме FreeStyle Libre от лица Николая Дубинина, ведущего передачи "Индустрия 4.0" на канале РБК, а также сессия "вопрос-ответ", где эксперты компании ответят на вопросы зрителей в режиме реального времени.

Регистрация на презентацию доступна на сайте.​​​​

Запись будет доступна на официальном YouTube-канале – FreeStyle Russia и в официальной группе Facebook – Abbott FreeStyle.

Присоединяйтесь к онлайн-презентации!

Дополнительная информация:

Посетите официальный сайт Эбботт, чтобы узнать подробнее о системе FreeStyle Libre

Система Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre считывает уровень глюкозы с помощью датчика, который можно носить на задней стороне руки между плечом и локтем, устраняя необходимость в проколах пальцев. Система предназначена для использования взрослыми и детьми с диабетом в возрасте от 4 лет.

О компании Abbott

Технологии Abbott, меняющие жизнь людей, охватывают широкий спектр инновационных продуктов и решений, включая диагностику, медицинские устройства, питание и лекарственные препараты. 109 000 сотрудников Abbott работают на благо людей в 160 странах мира.