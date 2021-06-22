Резиденты "Тавриды" исполнили композицию "Священная война" в годовщину начала ВОВ

Москва, 22 июня. К 80-летию начала Великой Отечественной войны симфонический оркестр резидентов "Тавриды" (6+), в состав которого вошли участники арт-школы классической музыки образовательного заезда "Новые русские сезоны", исполнил композицию "Священная война", ставшую гимном защиты Отечества. Выступление музыкантов состоялось на площадке арт-кластера в Крыму. Таким образом команда "Тавриды" почтила память всех погибших в ВОВ.

"Великая Отечественная война – большая трагедия человечества. Важно не просто знать, что это было, но и понимать, как хрупок мир и какими чудовищными могут быть последствия любого конфликта", – сказал руководитель арт-кластера Сергей Першин.

Управлял симфоническим оркестром Николай Цинман, дирижер Московской государственной академической филармонии. "Я думаю, что людям моего поколения, а мне 28 лет, и ребятам помладше очень важно ценить то, что мы никогда не знали войны. Такая акция помогает нам задуматься о счастье, которое у нас есть, и о мирном небе, которое было не всегда", – отметил Николай.

Своими впечатлениями от акции поделилась участница симфонического оркестра Александра Косякова из Воронежской области: "Во время исполнения песни я почувствовала гордость. Оба моих прадедушки ушли на войну и пропали без вести. И для меня было большой честью участвовать в этом мероприятии и исполнять именно эту песню".

Текст стихотворения Ва­силия Лебедева-Кумача "Священная война" был впервые опубликован через два дня после начала войны – одновременно в газетах "Известия" и "Красная звезда". Сразу же после публикации Александр Александров написал к ней музыку.. Ещё день был отведен музыкантам на репетицию. Композиция была впервые исполнена 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале Краснознаменным ансамблем красноармейской песни и пляски СССР.

ТАСС – Стратегический информационный партнер.