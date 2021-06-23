{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вышел отчет об итогах заочного голосования КПКГ "ГозЗайм" от 08 июня

Голосование проводилось заочно

Казань, 23 июня. Стали известны итоги проходившего с 09:30 3 апреля до 18:30 31 мая заочного голосования КПКГ "ГозЗайм" по выбору уполномоченных членов (пайщиков) на:

  • Кооперативном участке №1, по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Марселя Салимжанова, д. 19;
  • Кооперативном участке №2, по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, д. 117, 1 эт.;
  • Кооперативном участке №3, по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Академика Рубаненко, д. 6 (1/07);
  • Кооперативном участке №4, по адресу: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 30, 1 эт.;
  • Кооперативном участке №5, по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 15, 1 эт.;
  • Кооперативном участке №6, по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 58/60, 1 эт.;
  • Кооперативном участке №7, по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 5;
  • Кооперативном участке №8 по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Юности, д. 1.

Голосование проводилось заочно, посредством заполнения бюллетеней.

Всего приняли участие в голосовании:

  • 67% членов (пайщиков) от кооперативного участка №1;
  • 55% членов (пайщиков) от кооперативного участка №2;
  • 61% членов (пайщиков) от кооперативного участка №3;
  • 57% членов (пайщиков) от кооперативного участка №4;
  • 58% членов (пайщиков) от кооперативного участка №5;
  • 60% членов (пайщиков) от кооперативного участка №6;
  • 65% членов (пайщиков) от кооперативного участка №7;
  • 56% членов (пайщиков) от кооперативного участка №8.

Уполномоченные члены (пайщики) избраны.

Председатель свердловского парламента заложила Аллею медалистов в Богдановиче
К празднику последнего звонка в городе появилась "Аллея выпускников". Традиция высаживать липы и лиственницы продолжилась в день Группы советских войск в Германии на Аллее Героев, а сегодня создали Аллею медалистов
Читать полностью