Вышел отчет об итогах заочного голосования КПКГ "ГозЗайм" от 08 июня

Казань, 23 июня. Стали известны итоги проходившего с 09:30 3 апреля до 18:30 31 мая заочного голосования КПКГ "ГозЗайм" по выбору уполномоченных членов (пайщиков) на:
- Кооперативном участке №1, по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Марселя Салимжанова, д. 19;
- Кооперативном участке №2, по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, д. 117, 1 эт.;
- Кооперативном участке №3, по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Академика Рубаненко, д. 6 (1/07);
- Кооперативном участке №4, по адресу: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 30, 1 эт.;
- Кооперативном участке №5, по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 15, 1 эт.;
- Кооперативном участке №6, по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 58/60, 1 эт.;
- Кооперативном участке №7, по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 5;
- Кооперативном участке №8 по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Юности, д. 1.
Голосование проводилось заочно, посредством заполнения бюллетеней.
Всего приняли участие в голосовании:
- 67% членов (пайщиков) от кооперативного участка №1;
- 55% членов (пайщиков) от кооперативного участка №2;
- 61% членов (пайщиков) от кооперативного участка №3;
- 57% членов (пайщиков) от кооперативного участка №4;
- 58% членов (пайщиков) от кооперативного участка №5;
- 60% членов (пайщиков) от кооперативного участка №6;
- 65% членов (пайщиков) от кооперативного участка №7;
- 56% членов (пайщиков) от кооперативного участка №8.
Уполномоченные члены (пайщики) избраны.