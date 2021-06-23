Вышел отчет об итогах заочного голосования КПКГ "ГозЗайм" от 08 июня

Председатель свердловского парламента заложила Аллею медалистов в Богдановиче

К празднику последнего звонка в городе появилась "Аллея выпускников". Традиция высаживать липы и лиственницы продолжилась в день Группы советских войск в Германии на Аллее Героев, а сегодня создали Аллею медалистов

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