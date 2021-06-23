Группа ЦРТ создала голосового робота, который напомнит о записи на прием к врачу

Москва, 23 июня. Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбера), создала голосового робота для оптимизации работы медицинских учреждений.

Виртуальный ассистент может напомнить о приеме к врачу - сэкономит время несостоявшихся приемов для других пациентов и увеличит пропускную способность лечебных учреждений, что сегодня особо актуально. Также во время звонка с напоминанием о записи робот может проконсультировать по подготовке к процедуре или перенести прием на другую дату. Впервые сервис был представлен на стенде Сбера на конференции ЦИПР-2021.

Технологии и продукты, которые использовались при создании голосового робота, созданы в R&D-департаменте группы ЦРТ: это продукты с применением NLU, собственные движки по распознаванию и синтезу речи.

Генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский отметил: "Синтез речи позволил роботу "заговорить". С нуля создан голос робота на основе синтеза, что позволило добиться уникально плавной речи виртуального ассистента, с правильными интонациями и смысловыми ударениями. Тембр и манеру речи постарались сделать максимально естественными, плавными, приблизив к привычной человеческой речи. Для понимания смысла, сказанного пациентом, используется технология распознавания речи. Особенность используемой технологии - возможность распознавания спонтанной, не всегда внятной речи, даже если пациент звонит из шумной обстановки, перебивает робота".

Вице-президент Сбербанка - председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников сообщил: "Сбер заботится не только о своих клиентах. Ключевая цель данной разработки - оптимизация нагрузки на врачей, повышение доступности медицинской помощи в поликлиниках. Решение позволит эффективнее использовать время врачей и снизит количество неподготовленных к процедурам пациентов".

На международном конкурсе CHiME-2020 технология распознавания речи от ЦРТ, разработанная в том числе при поддержке НТИ, была признана лучшей в мире.

Группа ЦРТ развернула в SberCloud облачную платформу для функционирования стандартных телефонных роботов. В портфеле стандартных телефонных роботов не только медицинские кейсы, но и кейсы для энергетики и государственных органов. Благодаря этому скорость внедрений значительно возросла: чтобы запустить несколько кейсов, требуется не более одного месяца. Омниканальная платформа группы ЦРТ позволяет создавать роботов как на русском, так и на английском и испанском языках.

Также группа ЦРТ реализует пилотный проект по внедрению голосового робота для сбора жалоб на самочувствие перед приемом терапевта. Голосовой ассистент во время звонка с напоминанием о приеме (за сутки до приема) предложит пройти опрос по жалобам на самочувствие. Логику и сценарий работы робота на основе искусственного интеллекта разработала компания Доктор рядом. Сейчас роботизированный помощник работает в тестовом режиме в пяти лечебно-профилактических учреждениях Москвы. Ключевая цель - оптимизация нагрузки на врачей, повышение доступности медицинской помощи в поликлиниках. Предполагается, что решение позволит сэкономить время врача и сфокусироваться на подробном осмотре пациента, качественной коммуникации с ним.