В Москве обсудят внедрение курсов по искусственному интеллекту в школьные программы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. 29 июня в Москве на площадке Университета "Синергия" состоится семинар по общественно-профессиональному обсуждению концепции и структуры учебно-методического комплекса (6+), на базе которого будут изучаться основы искусственного интеллекта (ИИ) в российских школах.

Участники семинара обсудят предложенные концепцию и структуру УМК с учетом лучших практик преподавания ИИ, а также механизм апробации комплекса в пилотных школах.

Проект по разработке учебно-методического комплекса для преподавания основ ИИ в школах реализуется в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

В мае этого года на экспертных сессиях с участием представителей Альянса в сфере ИИ, ведущих научных организаций, учреждений высшего и дополнительного профессионального образования были выработаны предложения для создания концепции и структуры учебно-методического комплекса для изучения в школах основ ИИ.

По словам ректора Университета "Синергия" Артема Васильева: "Министерство просвещения очень своевременно решило разработать типовой учебно-методический комплекс для изучения основ систем ИИ в системе общего образования. Мы провели в мае две экспертные сессии, в которых приняли участие более 100 представителей системы общего образования из 23 субъектов Российской Федерации, и все указали на то, что создание данного учебно-методического комплекса крайне востребовано и необходимо для формирования важнейших цифровых компетенций школьников. Также представители общеобразовательных организаций говорили о том, что необходимо пересмотреть базовую программу по школьной дисциплине "Информатика", т.к., например, Power Point (0+) изучается в 6-7 классе, а уже в начальной школе учащиеся создают презентации".

В разработке учебно-методического комплекса по ИИ также принимают участие эксперты ООО "СберОбразование". В составе УМК будет пять модулей для начального, основного и общего среднего образования, предусмотрена потребность в базовом или углубленном изучении для разных образовательных программ и организаций.

Апробация типового УМК начнется 1 сентября 2021 года. Порядка 500 школ в 24 российских регионах уже выразили желание внедрить разработанные пилотные курсы по изучению ИИ в свои программы.

Семинар для обсуждения концепции и структуры учебно-методического комплекса по ИИ состоится 29 июня 2021 года по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, корп. Е (Университет "Синергия").

Организаторы приглашают принять участие в семинаре с возможностью доклада в рамках указанной темы.

Информацию об участии, а также список участников семинара можно направить на адрес электронной почты ai@synergy.ru в срок не позднее 25.06.2021 г.

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте.