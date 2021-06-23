Фестиваль Ильдара Абдразакова впервые едет в Сибирь

Москва, 23 июня. В свой четвертый сезон Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова (12+) впервые приедет в Новосибирск и ряд других городов Сибири. 28 июня на сцене Государственного концертного зала им. А.М. Каца состоится большой гала-концерт при участии Ильдара Абдразакова, Дмитрия Корчака, Василия Ладюка, Василисы Бержанской, Анастасии Лерман и Арсения Яковлева. Особым подарком ко Дню города, который в Новосибирске отмечают 27 июня, станет мастер-класс Ильдара Абдразакова и звезд оперы для молодых вокалистов.

Для художественного руководителя проекта концерт 28 июня также станет дебютом - Ильдар Абдразаков прежде не выступал в Новосибирске. Вместе с ним на сцену выйдут его друзья, известные оперные певцы Василий Ладюк и Дмитрий Корчак, солистка Новосибирского театра оперы и балета Василиса Бержанская, а также молодые солисты Большого театра Анастасия Лерман и Арсений Яковлев. Последние два участника были выбраны по результатам образовательной программы фестиваля Ильдара Абдразакова в феврале этого года. В сопровождении Новосибирского академического симфонического оркестра прозвучат популярные арии и дуэты из опер Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Жоржа Бизе, Джоаккино Россини, Джузеппе Верди и других композиторов. За дирижерским пультом - Михаил Грановский.

Накануне концерта Ильдар Абдразаков, Дмитрий Корчак и Василий Ладюк, проведут в Новосибирской филармонии бесплатный мастер-класс для начинающих вокалистов, которых коучи AbdrazakovFest отобрали на основе присланных видеозаписей.

"С самого начала, когда мы только задумывали фестиваль, мы планировали ежегодно расширять его географию. В этом году, за исключением Уфы, наш маршрут состоит только из новых городов, в том числе мы впервые приедем в Новосибирск. Здорово, что к фестивалю и мастер-классу, который мы там проведем есть интерес. Нам прислали почти 200 заявок и выбор участников, с которыми мы будем заниматься вместе с Василием Ладюком и Дмитрием Корчаком, был очень непростым", - рассказал Ильдар Абдразаков.

Вслед за Новосибирском фестивальную эстафету принимает Томск, а затем проект ждут в Тюмени, где пройдут концерт молодых талантов Фонда Ильдара Абдразакова и большой гала при участии звезд. Завершится гастрольный тур в Астрахани. Как и в Сибири, на юге страны будет также организован мастер-класс.

Напомним, что торжественное открытие IV Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова состоялось 27 мая на родине художественного руководителя проекта, в Уфе. В преддверии концертной части фестиваля в феврале 2021 года была проведена его образовательная программа с мастер-классами оперных звезд и коучей.