Алексей Текслер обсудил вопросы сотрудничества с руководством АО "ДОМ.РФ"

ТАСС, 23 июня. Одним из ключевых направлений сотрудничества Челябинской области с АО "ДОМ.РФ" является вовлечение в оборот федеральных земельных участков. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер на окружном совещании под председательством полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и гендиректора АО "ДОМ.РФ" Виталия Мутко.

"В ходе встречи участники обсудили вопросы взаимодействия субъектов РФ в УрФО с АО "ДОМ.РФ" в целях реализации проектов, направленных на выполнение национального проекта "Жилье и городская среда" - сказано в сообщении управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области.

Всего на Южном в оборот вовлечено 120 земельных участков площадью около 2 тыс. гектаров. Из них 32 участка были переданы непосредственно АО "ДОМ.РФ" и застройщику, по 88 участкам полномочия РФ по управлению и распоряжению переданы Челябинской области. В настоящее время на земельных участках АО "ДОМ.РФ" ведется активное строительство ЖК "EVO park" в Челябинске, в поселке Западном Сосновского района введены микрорайоны "Привилегия", "Залесье", "Женева" и "Просторы", отметили в управлении.

"Мы активно работаем в этом направлении. В настоящий момент сформировано дополнительно еще 10 земельных участков в Челябинске, Магнитогорске и Сосновском районе с перспективой стройки на этих объектах более 2 млн кв. метров жилья", –приводят в управлении слова Текслера.

"ДОМ.РФ очень активно взаимодействует с регионами УрФО не только по вопросам вовлечения в оборот федеральной собственности, но и по другим нашим направлениям. Речь идет о развитии доступной аренды, поддержке жилищно-строительных кооперативов, реализации льготных ипотечных программ, финансировании застройщиков, формировании комфортной городской среды. Эта совместная с субъектами РФ и полпредством работа нацелена на постоянное улучшение качества жизни на Урале и в Зауралье, повышение инвестиционной привлекательности этих территорий", – приводят в управлении слова Виталия Мутко.

Владимир Якушев отметил, что важным итогом сотрудничества с ДОМ.РФ является социальный аспект. Активизация жилищного строительства позволит не только "сложить и запустить" все намеченные проекты комплексного развития территорий в регионах, но и решить вопрос с расселением аварийного жилья.

"Сейчас в округе вводится 6,8 млн кв. м жилья в год. К 2024 году объем должен вырасти до 7,9 миллиона, а к 2030 году – до 10,3 млн кв. м. Цели достижимые, но, конечно, требуется поддержка со стороны института развития. Механизмы инфраструктурного меню позволят разрешать ситуации, когда намеченные проекты жилищного строительства не запускаются, потому что их экономика не складывается с учетом инфраструктурной нагрузки. Ведь мало построить жилье – нужно обеспечить доступную транспортную инфраструктуру, создать современную комфортную среду, возвести социальные объекты. Привлечение средств за счет инфраструктурных облигаций позволит запустить эти проекты", – сказал Якушев.

Как сообщил ранее министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на встрече с бизнес-сообществом в Торгово-промышленной палате, в России с 2020 года по 2024 год должно быть построено около 410 млн кв. метров жилья. "До 2024 года нам нужно ввести 410 млн кв. м, то есть обеспечить ввод до 200 млн кв. м объектов индивидуального жилищного строительства", - сказал Файзуллин.

Другие направления сотрудничества

В управлении отметили, что Челябинская область является пилотным регионом, который готов начать работу в рамках механизма инфраструктурных облигаций. На рассмотрение АО "ДОМ.РФ" представлено три проекта, которые частично уже реализуются: микрорайон "Белый хутор", "Парковый премиум" и клубный поселок "Твоя Привилегия" с общим объемом вводимого жилья 990 тыс. кв. м, а также строительством трех школ и трех детских садов. Текслер обратился к Мутко с просьбой ускорить рассмотрение проектов от Челябинской области межведомственной комиссией АО "ДОМ.РФ".

Также в регионе активно идет реализация низкомаржинальных проектов жилищного строительства. В Сосновском районе, Копейском городском округе и Чебаркульском районе застройщики реализуют четыре проекта жилищного строительства с привлечением проектного финансирования в банках, имеющих лимиты и перспективу возмещения недополученных доходов.

"Еще одно перспективное направление сотрудничества – формирование рынка арендного жилья. На Южном Урале реализовано несколько самостоятельных проектов социального жилья. В Челябинске это 69 квартир с льготной ставкой аренды 100 рублей за квадратный метр, в Кыштыме – 20 квартир с арендной платой 33 рубля за квадратный метр. Отдельным категориям граждан (многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями здоровья), кроме льготной ставки, возможно предоставление субсидии на возмещение части арендной платы", - сказано в сообщении. Но на сегодняшний день в Челябинской области в этом направлении нет совместных проектов с АО "ДОМ.РФ". В ходе совещания Текслер и Мутко договорились о совместной работе и реализации подобного проекта в регионе.

"В целом, это востребованный инструмент. Мы сейчас посмотрели: интерес жителей есть. Особенно мы смотрим на те категории, которые мы хотели бы привлекать дополнительно на работу, в том числе в наши муниципалитеты", – прокомментировал глава Южного Урала.

О нацпроекте

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).

Нацпроект "Жилье и городская среда" стал самым упоминаемым в СМИ в мае 2021 года. Как говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном для ТАСС, количество сообщений по "жилищному" нацпроекту, который месяцем ранее также занимал первую строчку рейтинга, в мае составило 50,997 тыс., на втором месте, как и месяцем ранее, - нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (26,578 тыс. сообщений).

О ДОМ.РФ

ДОМ.РФ - агент Российской Федерации по вовлечению неиспользуемого недвижимого госимущества в хозяйственный оборот. Компания вовлекает в оборот федеральные земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. К 2030 году предполагается построить на вовлеченных в оборот земельных участках в федеральной собственности более 100 млн кв. м.