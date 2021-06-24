Чупшева поддержала инициативу Текслера провести на Южном Урале 1-й Всероссийский соцфорум

ТАСС. 24 июня. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил гендиректору Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой провести в сентябре 2021 года в Челябинске Всероссийский форум лучших практик национальной социальной инициативы. Об этом сообщили в четверг в управлении пресс-службы и информации регионального правительства по итогам встречи глав Южного Урала и АСИ. Руководитель Агентства стратегических инициатив поддержала инициативу, добавили в управлении.

"Учитывая тот факт, что социальная сфера - это одно из важнейших направлений развития нашей страны как социального государства, я хотел бы предложить провести в Челябинской области совместный с АСИ форум в сентябре. Конечно, ситуация сейчас непростая, скорее всего, это будет какой-то гибридный формат - очно-заочный. Мы могли бы организовать его проведение в Челябинске и сделать его регулярным", - приводятся в сообщении слова Текслера.

"Национальная социальная инициатива для нас - это новое направление. Но мы понимаем, как организовать сегодня работу с регионами, вместе с людьми, со специалистами, которые работают в социальной сфере. Задача - сделать так, чтобы человек без избыточной бюрократии смог получить быстро и качественно услугу или решить свою жизненную ситуацию. Для нас ключевым показателем эффективности работы будет обратная связь и рост удовлетворенности граждан в конкретном регионе по направлениям социальной сферы. Мы готовы поддержать проведение форума в сентябре, нам тоже это интересно, потому что на таком уровне мы еще не обсуждали подход к социальной сфере. У людей сегодня высокий запрос на сервисы и качество услуг. И госучреждения должны быть конкурентоспособными. Наша общая задача - вместе выработать те оптимальные решения, которые позволят региону занять лидирующие позиции по качеству жизни, созданию качественных условий среды в регионе", - приводят в управлении слова Чупшевой.

Губернатор также отметил, что развитие социального направления в регионе является безусловным приоритетом.

"Мы хотим развивать социальную сферу таким образом, чтобы качество жизни у жителей Челябинской области улучшалось. Мы очень рассчитываем в том числе на то, что форум такого формата поможет аккумулировать лучшие практики страны, а Челябинская область станет площадкой на долгие годы", - добавил Текслер.

Как сказал ранее в интервью ТАСС первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов, Агентство стратегических инициатив - это одна из немногих организаций в нашей стране, которая работает с сообществами. "Она работает не с отдельными проектами, не с отдельными людьми, не с отдельными организациями - она работает и, собственно, для этого была создана - для того, чтобы помогать организовывать большие сообщества, большие группы людей", - сказал он.