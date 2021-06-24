ПСБ запустит эмиссию универсальной карты сотрудника ОПК

Москва, 24 июня. ПСБ, Объединенная судостроительная корпорация и платежная система "Мир" заключили соглашение о совместной реализации проекта "Универсальная карта сотрудника оборонно-промышленного комплекса".

"Универсальная карта сотрудника ОПК" совместит платежное и идентификационное приложения. В карту как единый носитель информации будут включены такие функции, как цифровая подпись, электронный пропуск, авторизация в ПО организации, электронный журнал, льготы и социальный пакет, действующий у работодателя и прочее. Набор дополнительных нефинансовых сервисов карты сотрудника ОПК будет определяться в зависимости из запросов организации-работодателя.

Карта создается на базе российских технологий и будет обслуживаться платежной системой "Мир".

Первым клиентом, для которого ПСБ осуществит эмиссию таких карт, станет Объединенная судостроительная корпорация.

Помимо набора дополнительных функций, клиент сможет пользоваться всеми преимуществами тарифа карты "Твой плюс": это повышенный кэшбэк от ПСБ и платежной системы "Мир", начисление процентов на остаток средств на карточном счете, возможность бесплатно оформить до пяти дополнительных карт; бесплатное снятие в банкоматах любых банков до 150 тыс. рублей в месяц, а в банкоматах ПСБ и банков-партнеров - до 1 млн рублей в месяц.

Для справки

ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) - универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.

ПСБ предлагает широкий спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов, в том числе для предприятий ОПК, малого и среднего бизнеса, включающих расчетно-кассовое обслуживание, различные программы кредитования и сбережения, брокерские и инвестиционные услуги на финансовых рынках, лизинговые и факторинговые операции, зарплатные проекты и дистанционные сервисы.