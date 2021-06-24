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29 июня объявят результаты рейтинга коммуникационных компаний НР2К

Рейтинг НР2К составляется уже в девятый раз. В нем приняли участие 75 федеральных и региональных компаний

Москва, 24 июня. 29 июня 2021 года будут объявлены результаты Национального рейтинга коммуникационных компаний НР2К - 2021 (16+). Об этом сообщил в четверг сопредседатель Наблюдательного совета НР2К, президент Российской академии общественных связей Виталий Расницын.

"Рейтинг НР2К составляется уже в девятый раз и объединяет российские компании, работающие на рынке коммуникаций: в сфере связей с общественностью, маркетинга, брендинга, исследований, консалтинга, в цифровых коммуникациях", - сказал Расницын.

В рамках мероприятия также планируется проведение стратегической сессии НР2К "Коммуникационные агентства - драйверы развития отрасли коммуникаций".

ТАСС является генеральным информационным партнером рейтинга НР2К. Результаты рейтинга ежегодно публикуются на tass.ru и в газете "Коммерсантъ".

В рейтинге НР2К-2020 приняли участие 75 федеральных и региональных коммуникационных компаний, в том числе 14 новых, ранее не ранжировавшихся в НР2К. В топ-3 рейтинга вошли "Михайлов и Партнеры", Коммуникационная группа АГТ / АGТ, КГ "Орта"/FleishmanHillard Vanguard.

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