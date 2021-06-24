БелАЭС: исследование показало поддержку развития атомной энергетики свердловчанами

ТАСС, 24 июня. В Свердловской области увеличилось количество населения, позитивно воспринимающего атомную энергетику. Об этом сообщили в четверг в управлении информации и общественных связей Белоярской АЭС со ссылкой на итоги социологического исследования отношения жителей региона к атомной энергетике. "Опрос провела исследовательская компания "ЭлаНКом" в пяти городах региона - в Екатеринбурге, Первоуральске, Серове, Каменске-Уральском и Заречном. В общей сложности участие в нем приняли 1 тыс. человек в возрасте от 18 до 60 лет", - сказано в сообщении управления.

"Результаты исследования показали, что по сравнению с прошлым годом увеличилось количество населения, позитивно воспринимающего атомную энергетику: 81,2% жителей региона поддерживают ее активное развитие или сохранение на нынешнем уровне, в 2020 году этот показатель оставлял 79%. В городе-спутнике Белоярской АЭС Заречном уровень поддержки еще выше - 90,6%", - сообщают в управлении.

Там добавили, что, согласно исследованию, 69% опрошенных жителей Среднего Урала считают наличие Белоярской атомной станции весомым преимуществом региона по сравнению с соседними территориями. В Заречном с этим согласны 90% участников опроса.

"Респонденты ассоциируют атомную энергетику с безопасным и надежным источником энергии, эффективной заменой нефти и газа, перспективным и недорогим источником энергии", - сказано в пресс-релизе.

"Данные о том, что среди жителей Свердловской области преобладает положительное восприятие атомной энергетики и Белоярской станции и о том, что население отмечает высокую значимость отрасли для социально-экономического развития региона, важны для нас. Они позволяют оценить эффективность нашего взаимодействия с населением в Свердловской области и в Заречном в частности, обеспечить эффективное и долгосрочное развитие региона", - приводят в сообщении слова руководителя управления информации и общественных связей Белоярской АЭС Андрея Яшина.

О БелАЭС

Белоярская АЭС (входит в Госкорпорацию "Росатом") - первенец большой ядерной энергетики СССР. Единственная в России атомная станция с энергоблоками разных типов. Начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся два энергоблока: №3 с реактором БН-600 (с 1980 года) и №4 с реактором БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах, их суммарная установленная мощность 1485 МВт составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы.