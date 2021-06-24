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Национальный рекламный форум переносится на сентябрь 2021 года

Ранее анонсированный юбилейный Форум состоится 23-24 сентября
© Пресс-служба НРФ

Москва, 24 июня. Организационный комитет НРФ’5 принял решение о переносе деловой программы, шоу-показа "Ночь пожирателей рекламы" и церемонии награждения ТОП-менеджеры НПБК на 23 и 24 сентября 2021 года. Мероприятие переносится на более поздний срок для защиты здоровья гостей, партнеров и спикеров Форума. 

Время начала и площадка проведения деловой и вечерней программы НРФ’5 сохраняются. Все ранее приобретенные билеты остаются действительными. 

"Национальный рекламный форум — это важное индустриальное событие, которое объединяет весь рынок. Вместе с активными игроками отрасли мы взаимодействуем в рамках открытого и прозрачного диалога, чтобы найти эффективные решения для роста рекламного бизнеса. Мы не имеем права подвергать риску многочисленных гостей нашей площадки. В целях поддержки решения городских властей, юбилейный Национальный рекламный форум переносится на сентябрь. Мы очень надеемся, что за лето  эпидемиологическая обстановка в стране положительно изменится",  — сообщает глава оргкомитета НРФ’5 Валентин Смоляков

НРФ — масштабное мероприятие медиакоммуникационной отрасли, которое проходит на ежегодной основе с 2016 года. В 2020 году  на фоне высокой угрозы распространения COVID-19 оргкомитет смог реализовать ряд индустриальных встреч в phygital-формате. Организаторы мероприятия приняли решение о переносе Форума для поддержания профилактических мер. 

Организаторами НРФ являются Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), Центр развития бизнес коммуникаций (ЦРБК) при содействии холдинга "Газпром-медиа" и исследовательской компании Mediascope.

Следите за обновлениями на официальном сайте: https://advertisingforum.ru/ 

Организаторы: АКАР, РАМУ, IAB Russia, ЦРБК

Титульный партнер: холдинг "Газпром-медиа"

Генеральный research-партнер: исследовательская компания Mediascope

Партнеры мероприятия:  OMD OM Group, Национальный Рекламный Альянс, Национальная Медиа Группа, Сейлз-хаус "Эверест", Media Direction Group, Игроник, Russ Outdoor, NMi Group, холдинг Медиа-1, Gallery, dentsu Russia, КАРО 11 Октябрь, Hyper AdTech, Сеть АЗС "Газпромнефть"

Индустриальный контент-портал: ADPASS

Генеральный индустриальный партнер: Sostav (18+),

Генеральное информационное агентство: ТАСС  (16+)

Генеральный информационный партнер: Rambler & Co (18+)

Стратегический digital-партнер: Mail.ru Group

Cтратегический партнер: Яндекс

Официальный информационный партнер: КоммерсантЪ (16+)                 

Информационные партнеры: Мир 24 (18+), Independent Media (18+),, Российская газета (16+)

 

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