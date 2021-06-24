"МаксимаТелеком" и Трансмашхолдинг договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации депо

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Технологический провайдер Ctrl2GO, партнер Трансмашхолдинга - одного из крупнейших в мире разработчиков и производителей подвижного состава для железнодорожного и рельсового транспорта и технологическая компания "МаксимаТелеком" подписали соглашение в ходе конференции Цифровая индустрия промышленной России-2021. Документ предусматривает совместную реализацию проектов по цифровизации процессов технологического обслуживания и ремонтов (ТОиР) подвижного состава, а также разработку цифровых решений для повышения безопасности и эффективности работы сотрудников предприятий холдинга и внешних промышленых заказчиков.

В основу проектов лягут совместные разработки компаний, в том числе, платформа "МаксимаТелеком" для цифровизации сервисов на всех этапах цикла ТОиР и цифровой комплекс "SmartTeam" от Ctrl2Go, обеспечивающий цифровой мониторинг и рост промышленной безопасности и производительности труда.

Решение SmartTeam позволяет создать на предприятии единую систему контроля эффективности выполнения рабочих задач, снизить уровень аварийности и травматизма, а также повысить производительность труда.

"Группа компаний Ctrl2Go фокусируется на цифровых проектах индустрии 4.0. для крупнейших промышленных предприятий. В рамках сотрудничества с "Максима Телеком" мы сконцентрируемся на разработке цифровых решений, направленных на повышение производственной эффективности персонала индустриального сектора. Мы ожидаем, что технологии объективного контроля выполнения работ, визуальный контроль и фиксация дефектов за счет развития носимых устройств и интеграции решений в IT контур заказчиков позволит достичь быстрых бизнес эффектов для промышленных компаний", — прокомментировал Александр Дмитриев, операционный директор компании Ctrl2Go, генеральный директор компании Ctrl2Go Solutions.

Платформа позволяет работникам депо автоматизировать контроль подвижного состава, получать объективную информацию по каждому из этапов технических работ, а также анализировать статистику производственных операций и вести online мониторинг показателей ремонтов. За счет раннего выявления и устранения дефектов путем перевода этих процессов в цифровой этого предприятия могут повысить качество проведения ремонтов и технического обслуживания подвижного состава, сокращая операционные и капитальные затраты.

"МаксимаТелеком" с 2013 года работает на площадках, которые характеризуются сложной организацией работы рельсового транспорта. За это время мы накопили большой опыт обслуживания нашей технологической инфраструктуры в составе поездов метро, электропоездов "Иволга" и других видов железнодорожной техники. На основе полученного опыта мы развиваем собственные и партнёрские решения вместе с крупнейшими промышленными лидерами. Сотрудничество охватит широкий спектр направлений: от цифровизации сервисов депо до разработки новейших решений в сфере ТОиР. Уверен, что вместе мы выйдем на новый уровень цифровизации целой отрасли, предлагая рынку эффективные решения, в том числе для тиражирования в других индустриях", — прокомментировал Борис Вольпе, генеральный директор "МаксимаТелеком".

Международная группа компаний Ctrl2GО технологический партнер с фокусом на AI, предоставляет комплексные цифровые решения в области Индустрии 4.0. В активе – собственные изобретения и прикладные программы, патенты в сфере цифровых решений для внедрения в машиностроении, транспорте и сельском хозяйстве, добывающей и металлургической промышленности, электроэнергетике. В 2020 году компания открыла первый карбоновый полигон в России для апробации технологий экологического мониторинга и измерения секвестрационного потенциала территорий. Является одним из ведущих поставщиков решений для анализа данных в России, входит в ТОП-50 крупнейших IT-компаний России по версии рейтинга CNews.

"МаксимаТелеком" специализируется на технологических решениях для цифровизации городов и транспорта. В портфеле компании проекты по цифровизации метрополитенов Москвы и Санкт-Петербурга, наземного пассажирского и железнодорожного транспорта, технологические решения по цифровому развитию городов, сервисов городской и транспортной аналитики, платформы для бизнеса и промышленности на основе Big Data, интернета вещей, Wi-Fi и перспективных технологий связи. "МаксимаТелеком" управляет крупнейшей публичной сетью Wi-Fi в Европе, предоставляя инфраструктуру для цифровых сервисов в крупнейших городах России. "МаксимаТелеком" также входит в число системообразующих предприятий России в сфере информационных технологий.