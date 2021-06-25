Бойцы Hardcore Fighting Championship и сотрудники Pride Club закрыли сборы на троих детей

Москва, 25 июня. В Москве завершился сезон популярного Hardcore Fighting Championship. На ринге встретились два сильнейших бойца: Мухаммед Калмыков в честной спортивной борьбе победил Кирилла Самброса.

Но, как выяснили зрители боя, Мухаммед Калмыков боролся не только за победу. Боец пообещал отдать весь свой гонорар в фонд "Алеша" для спасения жизни ребенка - Тимофея Луценко.

Специальный гость вечера - президент Благотворительного фонда "Алеша" Алексей Зиновьев - поблагодарил чемпиона за его большое доброе сердце. Затем слово взял Максим Каганский, президент сети Pride Club и партнер Hardcore Fighting. Он вышел на ринг и сообщил, что удваивает пожертвование Мухаммеда.

Максим Каганский и раньше самостоятельно помогал фонду "Алеша" и взял полностью под свою опеку шестерых малышей: Максима Григораша, Антона Коновалова, Егора Гулаженко, Даниила Грабовецкого, Диму Осадчего и Лизу Логинову.

Теперь же Максим принял решение вовлечь в благотворительность свой бизнес, тем самым показывая пример другим.

Добрая акция

Победитель боя Мухаммед Калмыков состоит и тренируется в клубе Pride Club, в котором успешно прошла добрая акция. Максим Каганский все вырученные средства направил на помощь Мирону Баданину. Мальчику уже провели операцию, и он активно идет на поправку.

Акция продлилась полтора месяца. Сотрудники и клиенты фитнес-центров Pride Club приняли участие в спасении Мирона. Всего было продано 1792 бутылок "ЖИВОЙ ВОДЫ", 129 упаковок леденцов и десятки сувениров.

Также инструкторы Pride Club провели 20 особенных персональных тренировок. В конце каждой такой тренировки клиент слышал от тренера: "Круто быть добрым". Все деньги за тренировку полностью переводились в фонд "Алеша" для Мирона.

За время акции удалось собрать 213 860 рублей. Максим Каганский решил полностью закрыть сбор на лечение Мирона всей недостающей суммой.

В итоге, благодаря бою и проведенной акции, закрыты и спасены жизни троих детей: Мирона Баданина, Гоши Высотина и Тимофея Луценко общей суммой сборов - 15 493 910 рублей.