Сбер: зумеры стали инвестировать в восемь раз больше

Москва, 25 июня. В преддверии Дня молодежи Сбер проанализировал, как формируют накопления и приумножают капитал его клиенты - представители различных поколений. Исследование проводилось на продуктах компаний блока "Управление благосостоянием" (СК "Сбербанк страхование жизни", НПФ Сбербанка, Сбер Управление Активами).

При изучении данных аналитики опирались на классификацию, предложенную Pew Research Center:

бумеры (1946-1964);

поколение Х (1965-1980);

поколение Y, или миллениалы (1981-1996);

поколение Z, или зумеры (с 1997 года по настоящее время).

Зумеры инвестируют активнее всех

В 2021 году поколение зумеров стало активно инвестировать: объем вложенных средств в инвестиционные инструменты Сбер Управление Активами увеличился почти в восемь раз и достиг 7 млрд рублей. Рост вложений в инструменты доверительного управления отмечается у представителей всех поколений, однако именно зумеры показали максимальную динамику. Так, вложения миллениалов и иксов выросли вдвое (до 25 млрд и 88 млрд рублей соответственно), а бумеров - на 50% (124 млрд рублей).

А вот количественно самый большой прирост инвесторов за год наблюдается среди миллениалов - в четыре раза. Число инвесторов-зумеров выросло за год втрое, иксов - на 60% и бумеров - на 30%. Наиболее активный рост инвесторов среди более молодых возрастных групп обусловлен тем, что в начале 2020 года инструменты доверительного управления (ПИФы, стратегии доверительного управления, ИИС) появились в СберБанк Онлайн.

Что касается наиболее популярных направлений для инвестиций, то некоторое предпочтение зумеры отдают облигациям (55%), при этом большинство для вложений в облигации используют ИИС с готовой стратегией. Акции выбирают 45% поколения Z. Предпочтения миллениалов в равной степени разделились между облигациями и акциями. При этом многие миллениалы предпочитают фонд смешанных инвестиций, который одновременно вкладывает и в акции, и в облигации. Представители иксов более консервативны: 60% предпочитают облигации, а еще 6% - стратегии с защитой капитала. Бумеры - самые прагматичные и консервативные инвесторы: 75% вкладывают облигации (причем 65% используют для этого ИИС с готовой стратегией), 13% инвестируют в фондовый рынок через стратегии с защитой капитала и только 12% вкладывают в акции.

Копить по-новому

В 2021 году зумеры продолжают выбирать альтернативные способы приумножения капитала: средняя сумма заключенных договоров инвестиционного страхования жизни от "Сбербанк страхование жизни" выросла на 30% - до 850 тыс. рублей. Миллениалы немного отстают по средней сумме (рост на 2,4% - до 817 тыс. рублей). Чаще всего клиенты "Сбербанк страхование жизни" формируют капитал при помощи ИСЖ в течение пяти лет: так делают 71% иксов и 68% бумеров.

Программы накопительного страхования жизни для создания капитала чаще других выбирают иксы (доля заключенных ими договоров составляет 35%) и миллениалы (25%). Средняя сумма, которую хотят сформировать при помощи НСЖ клиенты "Сбербанк страхование жизни", составляет 1,2 млн рублей. Зумеры желают накопить 623 тыс. рублей, миллениалы - 927 тыс. рублей, иксы - 1 млн рублей, а бумеры - 1,2 млн рублей.

Почти половина зумеров заключают договоры накопительного страхования жизни на пять лет (41%). В 2021 году чуть больше четверти миллениалов следуют аналогичной тактике (26%), еще 27% копят 6-10 лет. 41% представителей поколения X делают выбор в пользу более долгосрочных сберегательных стратегий - от 11 лет. Бумеры чаще всего формируют накопления в течение 6-10 лет: среди тех, кто заключает договоры накопительного страхования жизни на такой срок, 43% представителей этого поколения.

Хочешь мира - готовься к пенсии

Представители поколений по-разному видят свое будущее и выбирают различные стратегии, чтобы создать комфортную жизнь после завершения трудовой деятельности. В 2021 году поколение X сохраняет лидерство по числу заключенных договоров СберНПФ. После пандемийного 2020 года о завтрашнем дне все больше начинают задумываться и миллениалы: они заключили почти на 3/4 больше договоров по индивидуальным пенсионным планам (ИПП). А зумеры и вовсе - в три раза больше.

Средний срок заключенных договоров для представителей поколения X составил 8-11 лет, для поколения Y - 22-24 года, Z - 35-36 лет. Самая большая общая сумма внесенных средств по всем договорам ИПП СберНПФ в премиальном сегменте - у бумеров (6,5 млрд рублей). В массовом сегменте активнее других представители поколения X - 1,3 млрд рублей.

В 2021 году клиенты всех возрастов стали чаще пополнять пенсионный счет. В среднем иксы и миллениалы делают это два раза в квартал, а зумеры - раз в три месяца.