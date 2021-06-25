Стратегия социально-экономического развития до 2035 года утверждена на Ямале

ТАСС, 25 июня. Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) утвердили стратегию социально-экономического развития региона до 2035 года. Задачи стратегии разделили на несколько этапов, среди которых преодоление последствий кризиса 2020 года и развитие умной промышленности, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания ЯНАО.

"Окружные депутаты утвердили стратегию социально-экономического развития ЯНАО до 2035 года. Ее цель - к обозначенному горизонту сделать Ямал комфортным для долговременного проживания. В документе представлены несколько сценариев развития региона с учетом состояния мировой экономики, конъюнктуры на рынках энергоресурсов, тенденций развития российской экономики. <…> Особенность стратегии социально-экономического развития Ямала - разделение задач на три этапа по пять лет, по завершении каждого из которых документ будет обновляться", - говорится в сообщении.

Так, первый этап с 2021 по 2025 годы будет сфокусирован на повышении качества жизни ямальцев путем развития социальной и потребительской сфер, эффективности и управляемости экономики, преодолении последствий кризиса 2020 года. На этом этапе будет производиться усиление уникальных конкурентных преимуществ, прежде всего в сфере добычи и переработки углеводородного сырья. На втором этапе с 2026 по 2030 годы будет уделено внимание развитию умной промышленности и инфраструктуры, а на третьем этапе - 2031-2035 годы - дальнейшему повышению качества жизни населения, росту конкурентоспособности и диверсификации экономики.

Также одним из основных приоритетов стратегии является развитие коренных малочисленных народов Севера (КМНС) через сохранение традиционных форм хозяйствования, этнокультурных особенностей и исторического наследия.

В пресс-службе добавили, что накануне в профильных комитетах рассмотрели исполнение предыдущей стратегии и итоги реализации госпрограмм за 2020 год как инструмента достижения стратегических целей. В прошлом году на Ямале реализовывалось 27 государственных программ с общим объемом финансирования 234,2 млрд. рублей. По 17 государственным программам в автономный округ привлечено более 1 млрд рублей. Из 568 показателей эффективности реализации программ и подпрограмм выполнено и перевыполнено 546 показателей.