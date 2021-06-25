Парламент ЯНАО в условиях пандемии работал на опережение и принял ряд социальных законов

ТАСС, 25 июня. Спикер Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин и его заместители провели в четверг пресс-конференцию, на которой обозначали итоги работы избранного в сентябре 2020 года депутатского корпуса. Все кризисные ситуации, связанные с пандемией, были преодолены, депутаты приняли ряд законов по поддержке населения и бизнеса, а несколько ямальских инициатив стали федеральными законами, сообщили в пресс-службе регионального парламента по результатам пресс-конференции.

"Спикер окружного парламента подчеркнул, что, активно используя практику общественных обсуждений, депутатский корпус значительно повысил качество законодательства. В критических условиях пандемии парламент не только не снизил темпов, а напротив, работал на опережение. <…> В копилке достижений принятие социальных законов по поддержке населения и бизнеса, в том числе в период пандемии, законодательное обеспечение проходящей в стране муниципальной реформы, а также продвижение ямальских законодательных инициатив, три из которых в этом году обрели статус федерального закона", - говорится в сообщении.

Две инициативы касались россиян, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни. Первая новелла позволяет коренным жителям, ведущим традиционный образ жизни, получать документы для усыновления детей-сирот не только в администрациях муниципальных образований, но и в их территориальных отделах населенных пунктов, расположенных на пути касланий. Вторая - регистрироваться в одном из муниципальных образований, в пределах которого проходят маршруты кочевий тундровиков. По еще одной инициативе были внесены поправки в Трудовой кодекс, которые расширили право многодетных родителей на получение в приоритетном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное время при условии, что младшему ребенку не более 14 лет.

На региональном уровне депутаты приняли законы по освобождению многодетных семей от уплаты транспортного налога независимо от мощности автомобиля, сокращению до одного года ценза проживания, гарантирующего получение регионального маткапитала, предоставлению имущественной поддержки ("чумовой капитал") молодым семьям тундровиков. Также был принят закон о мерах поддержки граждан в связи с преобразованием населенных пунктов, утверждена Стратегия социально-экономического развития автономного округа до 2035 года, малому и среднему бизнесу оказаны беспрецедентные меры поддержки.

В пресс-службе добавили, что летом 2021 года депутаты побывают в своих избирательных округах и проведут встречи с гражданами, чтобы в законодательной повестке осенней сессии учесть предложения ямальцев. Также активизирует работу Депутатский центр по реализации национальных проектов.