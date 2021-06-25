"Зенит" завершил тур Кубка чемпионов страны по городам России

Санкт-Петербург, 25 июня. Сине-бело-голубые и глобальный партнер клуба, авиакомпания "Россия", объявляют о завершении путешествия главного футбольного трофея страны.



В июне 2021 года клубная делегация побывала в пяти городах: Владивостоке, Тюмени, Челябинске, Нижнем Новгороде и Самаре. Выставки Кубка чемпионов на городских площадях и футбольных фан-зонах посетило более 5 тыс. человек.



Вместе с трофеем Тинькофф РПЛ в каждый из городов отправлялись легендарные футболисты и победители конкурса "Покажи кубок России", который прошел на клубных страницах во "ВКонтакте" и Instagram, а также в эфире "Радио Зенит".



В каждом городе болельщики имели возможность сфотографироваться с трофеем сине-бело-голубых, поучаствовать в викторине о городе и конкурсной программе, взять автограф у легенды "Зенита". Во Владивостоке с болельщиками встретился Дмитрий Радченко, в Тюмени и Самаре - Алексей Игонин, в Челябинске - Константин Зырянов, а в Нижнем Новгороде - Вячеслав Мельников.



Маршрут тура совпал с обширной полетной программой глобального партнера "Зенита", авиакомпании "Россия", из Петербурга и Москвы.