Социальные проекты ГПМ Радио стали лучшими в России

Москва, 25 июня. Торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной программы "Лучшие социальные проекты России" (12+) состоялась вчера в Radisson Resort Zavidovo. Экспертный совет определил победителей премии в двадцати категориях.

"Радиостанция "Авторадио" (12+) получила сразу три награды. В категории "Социально-ответственные СМИ" лауреатами стали радиомарафон "Песни Победы. Страна поет!" и проект "Письма с фронта", направленные на сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны и воспитание чувства гордости за подвиг своего народа. В категории "Социальный маркетинг" лучшей признана программа "Вместе за безопасность". Информационно-аналитическое ток-шоу создано "Авторадио" совместно с ГИБДД МВД РФ в рамках реализации ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах", - сообщили в пресс-службе ГПМ Радио.

В категории "Поддержка спорта и здорового образа жизни" победителем стал информационный проект "Спортивная столица", который "Радио Зенит" (12+) реализует с августа 2020 года совместно со спорткомитетом Санкт-Петербурга. Еженедельная программа нацелена на популяризацию здорового образа жизни и физической культуры.

Награду в категории "Поддержка одаренных детей и молодежи" получил "Калейдоскоп добра", запущенный Радио Romantika (12+). Благотворительный радиомарафон был организован в прошлом году ко Дню защиты детей. Его участниками стали представители благотворительных фондов, семьи с приемными малышами, родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, а также популярные артисты, знаменитые телеведущие и выдающиеся спортсмены.

Всероссийская ежегодная программа "Лучшие социальные проекты России" - крупнейшая площадка, направленная на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития. Уже девять лет она объединяет представителей бизнеса, общественных организаций и государственных структур, которые не остаются в стороне и вносят существенный вклад в развитие социальной сферы. Программа позволяет ознакомиться не только с отечественным, но и с международным опытом решения задач в социальной сфере, что способствует формированию тесных и взаимовыгодных отношений между компаниями по всему миру. Все проекты-победители войдут в каталог "Лучшие социальные проекты России".