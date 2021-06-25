Большой театр и "Ингосстрах" провели отборочный тур Молодежной балетной программы

Москва, 25 июня. Большой театр и компания "Ингосстрах" провели второй отборочный тур Молодежной балетной программы - проекта, который дарит молодым артистам со всей России уникальную возможность реализовать свой талант на высоком уровне.

Первый очный отбор на участие в программе состоялся в апреле - пятеро его участников, успешно преодолевших онлайн-тур, побывали на просмотре в Большом театре. Второй отборочный тур программы прошел 24 июня, в нем приняли участие семь человек: девушки и юноши из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. Конкурсанты успешно продемонстрировали свои навыки на уроке классического танца с педагогом Большого театра - народной артисткой России Марией Аллаш. Оценивал работу молодых танцоров художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев. По результатам просмотра все участники прошли отбор в стажерскую группу Молодежной программы. Занятия стажеров начались 25 июня, на следующий день после отбора.

Молодежная балетная программа - масштабный и важный для отечественного искусства проект, который позволяет создать достойные условия для творческого развития молодых артистов из регионов России. Победители конкурса получат возможность пройти стажировку в балетной труппе Большого театра сроком от трех до девяти месяцев в зависимости от уровня подготовки и личных результатов. Компания "Ингосстрах" обеспечит участникам оплату проезда в Москву и будет выплачивать стипендию во время обучения.

Заявки на участие в программе принимаются на протяжении всего 2021 года. Стать участником конкурса может любой гражданин России не старше 1997 года рождения, обучающийся на последнем курсе или только завершивший профессиональную подготовку по профилю "Хореографическое искусство, артист балета". В случае достижения значительных результатов во время прохождения стажировки конкурсанты будут зачислены в балетную труппу Большого театра.

"Ингосстрах" много лет вносит свой вклад в развитие культуры по всей стране. Молодежная балетная программа, второй тур которой завершился сегодня, дает нам возможность открыть миру новых талантливых артистов. До этого дня ребята только мечтали прикоснуться к деятельности Большого театра, а уже сегодня имеют все шансы стать яркими звездами российского балета. От имени нашей компании желаю им удачи и больших творческих побед!" - говорит генеральный директор компании "Ингосстрах" Андрей Ларкин.

"Стратегически важной задачей Большого театра является воспитание выдающихся танцоров балета. Благодаря "Ингосстраху" мы можем еще более эффективно искать и находить будущих звезд балетной сцены в регионах по всей стране - проект вызвал колоссальный интерес у талантливых молодых ребят. Сегодняшний отборочный тур показал, насколько велик потенциал Молодежной балетной программы. Мы уверены, что в будущем нас ждут не менее грандиозные совместные проекты, направленные на развитие культуры не только в столице, но и во всех регионах России", - комментирует художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев.

"Ингосстрах" и Большой театр сотрудничают уже много лет, а с 2019 года компания является генеральным спонсором театра. За годы успешной совместной деятельности партнерам удалось реализовать множество проектов, значимых для отечественной и мировой культуры, в том числе при личной поддержке промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаски.