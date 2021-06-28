Участники мастер-класса фестиваля Абдразакова выступят на гала-концерте в Новосибирске

Москва, 28 июня. В воскресенье, 27 июня, Ильдар Абдразаков, Дмитрий Корчак и Василий Ладюк провели мастер-класс (12+) в Государственном концертном зале им. А.М. Каца (Новосибирск). По итогам мастер-класса художественный руководитель проекта пригласил двоих из тринадцати участников выступить на гала-концерте 28 июня в Новосибирской филармонии.

Вместе Ильдаром Абдразаковым, Дмитрием Корчаком, Василием Ладюком, Василисой Бержанской и участниками образовательной программы фестиваля Анастасией Лерман и Арсением Яковлевым на сцену выйдут выпускница Уральской государственной консерватории Виктория Шевченко (сопрано) и солист Челябинского театра оперы и балета Андрей Меркульев (баритон).

"Заявки на мастер-классы присылали и начинающие ребята, и профессиональные артисты. Я старался выбрать тех, с кем можно было бы поработать не над постановкой голоса, но над нюансами партии, артистизмом, оттенками, и в Новосибирске были именно такие участники. Мы особенно отметили нескольких певцов и двоих пригласили выступить на концерте. Сегодня у них будет возможность выйти на одну сцену с большими профессионалами и еще чему-то научиться, ведь каждый выход на сцену - это новый опыт", - рассказал Ильдар Абдразаков.

Мастер-класс звезд мировой оперы 27 июня стал подарком фестиваля ко Дню города. На занятия были приглашены 13 молодых вокалистов из Новосибирска, Екатеринбурга, Томска, Кемерова, Норильска и Белогорска (Амурская область), которых коучи AbdrazakovFest отобрали из 200 кандидатов на основе присланных видеозаписей. На YouTube-канале Фонда Ильдара Абдразакова и на площадках Новосибирской филармонии была организована прямая трансляция мастер-классов. Запись доступна для просмотра.

Вслед за Новосибирском фестивальную эстафету принимает Томск (30 июня), а затем проект ждут в Тюмени (1 и 3 июля), где пройдут концерт молодых талантов Фонда Ильдара Абдразакова и большой гала при участии звезд. Завершится гастрольный тур 7 июля в Астрахани. Как и в Сибири, на юге страны будет также организован мастер-класс (5 июля).

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.