Объявлены итоги рейтинга коммуникационных компаний НР2К - 2021

Москва, 29 июня. 29 июня 2021 года объявлены итоги 9-го Национального рейтинга коммуникационных компаний НР2К (16+). Победителями рейтинга стали компании "Михайлов и партнеры", АГТ / AGT, "Орта / FH Vanguard / Elefante Porter Novelli", iMARS Communications и SPN Communications.

В рейтинге НР2К - 2021 приняли участие 87 федеральных и региональных коммуникационных компаний, в том числе пиар-агентства, маркетинговые компании, ивент-агентства, брендинговые компании, digital-агентства.

Во главе рейтинга "Михайлов и партнеры", Коммуникационная группа АГТ / АGТ, "Орта / FH Vanguard / Elefante Porter Novelli", iMARS Communications и SPN Communications.

По итогам пандемийного 2020 года суммарный доход участников рейтинга составил 24,8 млрд рублей (падение на 5%), при средней выручке на сотрудника в размере 6,1 млн рублей в год (падение на 19%).

"В прошлом году тяжело пришлось ивент-агентствам, кризис ударил по ним сильнее всего. Однако благодаря диджитал-агентствам и региональным компаниям в рейтинге НР2К добавилось 25 участников", - сообщил президент Российской академии общественных связей, сопредседатель Наблюдательного совета рейтинга Виталий Расницын.

"Ежегодный рост числа участников рейтинга демонстрирует нам, что НР2К стал прозрачным и объективным инструментом оценки рынка коммуникационных агентств России, стремления его участников вести открытый диалог с клиентами и коллегами", - отметил партнер аудиторско-консалтинговой группы "БДО Юникон" Николай Симаков, консультант Национального рейтинга коммуникационных агентств.

Объявление итогов рейтинга НР2К состоялось в онлайн-формате. В рамках мероприятия прошла стратегическая сессия НР2К "Коммуникационные агентства - драйверы развития отрасли коммуникаций" с участием председателя Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС) Лилии Глазовой, директора департамента общественных связей ПАО "ГМК "Норильский никель" Татьяны Смирновой, президента Ассоциации развития диджитал-агентств (ARDA) Дмитрия Фролова, президента Российской ассоциации маркетинговых услуг (РАМУ) Ларисы Фортуна.

Сопредседатель Наблюдательного совета НР2К Вячеслав Лащевский отметил: "Роль коммуникаций в экономике, политике и общественной жизни за последние 10 лет существенно возросла. Именно коммуникации формируют общее смысловое пространство, определяют выбор людей. Фактически рынок коммуникаций является важной отраслью экономики и стратегическим ресурсом развития страны".

Национальный рейтинг коммуникационных компаний НР2К - 2021

1 МИХАЙЛОВ И ПАРТНеРЫ

2 АГТ / AGT

3 ОРТА/FH VANGUARD/ELEFANTE PORTER NOVELLI

4 iMARS Communications

5 SPN Communications

6 КРОС

7 Р.И.М. - ИНТЕРИУМ

8 SNMG / Social Networks Market Group

9 emg

10 PRO-VISION Communications

11 KETCHUM

12 ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ

13 ПОЛИЛОГ

14 EVENTUM PREMO

15 PBN Hill+Knowlton Strategies

16 SKC

17 GRAYLING

18 ГУРОВ И ПАРТНеРЫ

19 АТОМЭКСПО

20 MOTIVE GROUP

21 AVANTGARDE Global Communications

22 EX LIBRIS

23 PR Inc.

24 PR NEWS

25 АРТЕФАКТ

26 PR PARTNER

27 БЛОНДИНКА.РУ

28 PromoAge

29 PROGRESS

30 NIMAX

31 АГЕНТСТВО КРЕАТИВ ПРОЕКТ

32 CITIGATE DEWE ROGERSON

33 B&C AGENCY

34 LOYALTY GROUP

35 ФРОС REGION PR

36 BRAND AFFAIRS (ARK GROUP)

37 КРАСНОЕ СЛОВО

38 STEM AGENCY

39 ВЕБПРАКТИК

40 ИДЕИ & РЕШЕНИЯ

41 2L

42 iTREND

43 СЕРВИС СОБЫТИЙ С4

44 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-КЛУБ (МПК)

45 НИККОЛО М

46 АМС (ГК АКИГ)

47 ГЛАВНЫЙ СОВЕТНИК

48 PR-CONSULTA

49 ЛАМПА

50 АГЕНТСТВО 4Д

51 ПРАТОН

52 Абирег

53 GETBRAND

54 F P R

55 MEDIAN

56 INSIDERS

57 PR-АГЕНТСТВО МАРИИ ШАХОВОЙ

58 CoffeeStudio

59 KUZNETS BRANDING AGENCY

60 IWILL

61 BLACKLINE PR&DIGITAL

62 TrendFox

63 WEBOLUTION

64 ARTISAN GROUP PR

65 ЛОНГМЕДИА

66 TOPFACE MEDIA

67 FRESH RUSSIAN Communications

68 BRAND-PR

69 IDEA NOVA

70 ПРЕСС-ПАПЬЕ

71 DARK STUDIO

72 INSTFORMATION

73 GROWTH

74 КРЕАТИВНАЯ БАНДА МЕДВЕДЬ

75 A.STUDIO

76 BOOMERANG GROUP

77 ДругМедиа

78 DIGITAL GURU

79 HINT

80 EMISART

81 GloryStory

82 ВЗРЫВНОЙ PR

83 МАРКЕТИКА

84 PRACTICE

85 ХОРОШАЯ ИСТОРИЯ

86 PR PERFECT

87 TELLLER.RU

Операторы рейтинга: ByconGroup, Компания "Медиалогия"

Официальный консультант: Группа "БДО Юникон"

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