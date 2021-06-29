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Объявлены итоги рейтинга коммуникационных компаний НР2К - 2021

Победителем рейтинга стала компания "Михайлов и партнеры"

Москва, 29 июня. 29 июня 2021 года объявлены итоги 9-го Национального рейтинга коммуникационных компаний НР2К (16+). Победителями рейтинга стали компании "Михайлов и партнеры", АГТ / AGT, "Орта / FH Vanguard / Elefante Porter Novelli", iMARS Communications и SPN Communications.

В рейтинге НР2К - 2021 приняли участие 87 федеральных и региональных коммуникационных компаний, в том числе пиар-агентства, маркетинговые компании, ивент-агентства, брендинговые компании, digital-агентства.

Во главе рейтинга "Михайлов и партнеры", Коммуникационная группа АГТ / АGТ, "Орта / FH Vanguard / Elefante Porter Novelli", iMARS Communications и SPN Communications.

По итогам пандемийного 2020 года суммарный доход участников рейтинга составил 24,8 млрд рублей (падение на 5%), при средней выручке на сотрудника в размере 6,1 млн рублей в год (падение на 19%).

"В прошлом году тяжело пришлось ивент-агентствам, кризис ударил по ним сильнее всего. Однако благодаря диджитал-агентствам и региональным компаниям в рейтинге НР2К добавилось 25 участников", - сообщил президент Российской академии общественных связей, сопредседатель Наблюдательного совета рейтинга Виталий Расницын.

"Ежегодный рост числа участников рейтинга демонстрирует нам, что НР2К стал прозрачным и объективным инструментом оценки рынка коммуникационных агентств России, стремления его участников вести открытый диалог с клиентами и коллегами", - отметил партнер аудиторско-консалтинговой группы "БДО Юникон" Николай Симаков, консультант Национального рейтинга коммуникационных агентств.

Объявление итогов рейтинга НР2К состоялось в онлайн-формате. В рамках мероприятия прошла стратегическая сессия НР2К "Коммуникационные агентства - драйверы развития отрасли коммуникаций" с участием председателя Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС) Лилии Глазовой, директора департамента общественных связей ПАО "ГМК "Норильский никель" Татьяны Смирновой, президента Ассоциации развития диджитал-агентств (ARDA) Дмитрия Фролова, президента Российской ассоциации маркетинговых услуг (РАМУ) Ларисы Фортуна.

Сопредседатель Наблюдательного совета НР2К Вячеслав Лащевский отметил: "Роль коммуникаций в экономике, политике и общественной жизни за последние 10 лет существенно возросла. Именно коммуникации формируют общее смысловое пространство, определяют выбор людей. Фактически рынок коммуникаций является важной отраслью экономики и стратегическим ресурсом развития страны".

Национальный рейтинг коммуникационных компаний НР2К - 2021

1          МИХАЙЛОВ И ПАРТНеРЫ

2          АГТ / AGT

3          ОРТА/FH VANGUARD/ELEFANTE PORTER NOVELLI

4          iMARS Communications

5          SPN Communications

6          КРОС

7          Р.И.М. - ИНТЕРИУМ

8          SNMG / Social Networks Market Group

9          emg

10        PRO-VISION Communications

11        KETCHUM

12        ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ

13        ПОЛИЛОГ

14        EVENTUM PREMO

15        PBN Hill+Knowlton Strategies

16        SKC

17        GRAYLING

18        ГУРОВ И ПАРТНеРЫ

19        АТОМЭКСПО

20        MOTIVE GROUP

21        AVANTGARDE Global Communications

22        EX LIBRIS

23        PR Inc.

24        PR NEWS

25        АРТЕФАКТ

26        PR PARTNER

27        БЛОНДИНКА.РУ

28        PromoAge

29        PROGRESS

30        NIMAX

31        АГЕНТСТВО КРЕАТИВ ПРОЕКТ

32        CITIGATE DEWE ROGERSON

33        B&C AGENCY

34        LOYALTY GROUP

35        ФРОС REGION PR

36        BRAND AFFAIRS (ARK GROUP)

37        КРАСНОЕ СЛОВО

38        STEM AGENCY

39        ВЕБПРАКТИК

40        ИДЕИ & РЕШЕНИЯ

41        2L

42        iTREND

43        СЕРВИС СОБЫТИЙ С4

44        МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-КЛУБ (МПК)

45        НИККОЛО М

46        АМС (ГК АКИГ)

47        ГЛАВНЫЙ СОВЕТНИК

48        PR-CONSULTA

49        ЛАМПА

50        АГЕНТСТВО 4Д

51        ПРАТОН

52        Абирег

53        GETBRAND

54        F P R

55        MEDIAN

56        INSIDERS

57        PR-АГЕНТСТВО МАРИИ ШАХОВОЙ

58        CoffeeStudio

59        KUZNETS BRANDING AGENCY

60        IWILL

61        BLACKLINE PR&DIGITAL

62        TrendFox

63        WEBOLUTION

64        ARTISAN GROUP PR

65        ЛОНГМЕДИА

66        TOPFACE MEDIA

67        FRESH RUSSIAN Communications

68        BRAND-PR

69        IDEA NOVA

70        ПРЕСС-ПАПЬЕ

71        DARK STUDIO

72        INSTFORMATION

73        GROWTH

74        КРЕАТИВНАЯ БАНДА МЕДВЕДЬ

75        A.STUDIO

76        BOOMERANG GROUP

77        ДругМедиа

78        DIGITAL GURU

79        HINT

80        EMISART

81        GloryStory

82        ВЗРЫВНОЙ PR

83        МАРКЕТИКА

84        PRACTICE

85        ХОРОШАЯ ИСТОРИЯ

86        PR PERFECT

87        TELLLER.RU

 

Операторы рейтинга: ByconGroupКомпания "Медиалогия"

Официальный консультант: Группа "БДО Юникон"

Генеральный информационный партнер: ТАСС

Генеральный медиапартнер: ИД "Коммерсантъ"

Официальный интернет-партнер: AdIndex

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