Объявлены итоги рейтинга коммуникационных компаний НР2К - 2021

Москва, 29 июня. 29 июня 2021 года объявлены итоги 9-го Национального рейтинга коммуникационных компаний НР2К (16+). Победителями рейтинга стали компании "Михайлов и партнеры", АГТ / AGT, "Орта / FH Vanguard / Elefante Porter Novelli", iMARS Communications и SPN Communications.
В рейтинге НР2К - 2021 приняли участие 87 федеральных и региональных коммуникационных компаний, в том числе пиар-агентства, маркетинговые компании, ивент-агентства, брендинговые компании, digital-агентства.
Во главе рейтинга "Михайлов и партнеры", Коммуникационная группа АГТ / АGТ, "Орта / FH Vanguard / Elefante Porter Novelli", iMARS Communications и SPN Communications.
По итогам пандемийного 2020 года суммарный доход участников рейтинга составил 24,8 млрд рублей (падение на 5%), при средней выручке на сотрудника в размере 6,1 млн рублей в год (падение на 19%).
"В прошлом году тяжело пришлось ивент-агентствам, кризис ударил по ним сильнее всего. Однако благодаря диджитал-агентствам и региональным компаниям в рейтинге НР2К добавилось 25 участников", - сообщил президент Российской академии общественных связей, сопредседатель Наблюдательного совета рейтинга Виталий Расницын.
"Ежегодный рост числа участников рейтинга демонстрирует нам, что НР2К стал прозрачным и объективным инструментом оценки рынка коммуникационных агентств России, стремления его участников вести открытый диалог с клиентами и коллегами", - отметил партнер аудиторско-консалтинговой группы "БДО Юникон" Николай Симаков, консультант Национального рейтинга коммуникационных агентств.
Объявление итогов рейтинга НР2К состоялось в онлайн-формате. В рамках мероприятия прошла стратегическая сессия НР2К "Коммуникационные агентства - драйверы развития отрасли коммуникаций" с участием председателя Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС) Лилии Глазовой, директора департамента общественных связей ПАО "ГМК "Норильский никель" Татьяны Смирновой, президента Ассоциации развития диджитал-агентств (ARDA) Дмитрия Фролова, президента Российской ассоциации маркетинговых услуг (РАМУ) Ларисы Фортуна.
Сопредседатель Наблюдательного совета НР2К Вячеслав Лащевский отметил: "Роль коммуникаций в экономике, политике и общественной жизни за последние 10 лет существенно возросла. Именно коммуникации формируют общее смысловое пространство, определяют выбор людей. Фактически рынок коммуникаций является важной отраслью экономики и стратегическим ресурсом развития страны".
Национальный рейтинг коммуникационных компаний НР2К - 2021
1 МИХАЙЛОВ И ПАРТНеРЫ
2 АГТ / AGT
3 ОРТА/FH VANGUARD/ELEFANTE PORTER NOVELLI
4 iMARS Communications
5 SPN Communications
6 КРОС
7 Р.И.М. - ИНТЕРИУМ
8 SNMG / Social Networks Market Group
9 emg
10 PRO-VISION Communications
11 KETCHUM
12 ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ
13 ПОЛИЛОГ
14 EVENTUM PREMO
15 PBN Hill+Knowlton Strategies
16 SKC
17 GRAYLING
18 ГУРОВ И ПАРТНеРЫ
19 АТОМЭКСПО
20 MOTIVE GROUP
21 AVANTGARDE Global Communications
22 EX LIBRIS
23 PR Inc.
24 PR NEWS
25 АРТЕФАКТ
26 PR PARTNER
27 БЛОНДИНКА.РУ
28 PromoAge
29 PROGRESS
30 NIMAX
31 АГЕНТСТВО КРЕАТИВ ПРОЕКТ
32 CITIGATE DEWE ROGERSON
33 B&C AGENCY
34 LOYALTY GROUP
35 ФРОС REGION PR
36 BRAND AFFAIRS (ARK GROUP)
37 КРАСНОЕ СЛОВО
38 STEM AGENCY
39 ВЕБПРАКТИК
40 ИДЕИ & РЕШЕНИЯ
41 2L
42 iTREND
43 СЕРВИС СОБЫТИЙ С4
44 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-КЛУБ (МПК)
45 НИККОЛО М
46 АМС (ГК АКИГ)
47 ГЛАВНЫЙ СОВЕТНИК
48 PR-CONSULTA
49 ЛАМПА
50 АГЕНТСТВО 4Д
51 ПРАТОН
52 Абирег
53 GETBRAND
54 F P R
55 MEDIAN
56 INSIDERS
57 PR-АГЕНТСТВО МАРИИ ШАХОВОЙ
58 CoffeeStudio
59 KUZNETS BRANDING AGENCY
60 IWILL
61 BLACKLINE PR&DIGITAL
62 TrendFox
63 WEBOLUTION
64 ARTISAN GROUP PR
65 ЛОНГМЕДИА
66 TOPFACE MEDIA
67 FRESH RUSSIAN Communications
68 BRAND-PR
69 IDEA NOVA
70 ПРЕСС-ПАПЬЕ
71 DARK STUDIO
72 INSTFORMATION
73 GROWTH
74 КРЕАТИВНАЯ БАНДА МЕДВЕДЬ
75 A.STUDIO
76 BOOMERANG GROUP
77 ДругМедиа
78 DIGITAL GURU
79 HINT
80 EMISART
81 GloryStory
82 ВЗРЫВНОЙ PR
83 МАРКЕТИКА
84 PRACTICE
85 ХОРОШАЯ ИСТОРИЯ
86 PR PERFECT
87 TELLLER.RU
Операторы рейтинга: ByconGroup, Компания "Медиалогия"
Официальный консультант: Группа "БДО Юникон"
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