МТС запустила один из самых производительных суперкомпьютеров в России

Москва, 29 июня. Как сообщается, компания планирует использовать суперкомпьютер для развития цифровой экосистемы и предоставления высокопроизводительных сервисов российским предприятиям. По данным компании, Центр искусственного интеллекта МТС будет использовать его для ускорения запуска новых продуктов, например, в области машинного зрения и промышленной аналитики. В будущем суперкомпьютер станет доступен клиентам облачного провайдера #CloudMTS - крупному бизнесу для цифровой трансформации, стартапам, а также вузам и научным центрам для исследований.

Например, предприятия автомобильной промышленности, металлургии и нефтегазового сектора будут значительно экономить и в разы быстрее проводить сложные инженерные расчеты. Вузы, крупные научные и медицинские центры смогут использовать суперкомпьютер в исследованиях, связанных с моделированием сложных процессов.

По словам директора облачного бизнеса МТС Олега Мотовилова, суперкомпьютер призван повысить технологичность компании, а также лечь в основу будущих высокопроизводительных сервисов, которые бизнес и научные организации смогут получить в облаке, значительно экономя. "На базе суперкомпьютера компания будет развивать самые перспективные технологии, связанные с искусственным интеллектом, анализом больших данных и облачными решениями", - добавляет Мотовилов.

Суперкомпьютер развернут провайдером #CloudMTS в собственном дата-центре. По данным экспертов, суперкомпьютер играет ключевую роль в обучении алгоритмов искусственного интеллекта. Его вычислительные мощности позволят обучать нейронные сети в десятки раз быстрее, что напрямую влияет на качество разрабатываемых продуктов и скорость их вывода на рынок.