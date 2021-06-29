Спикера Свердловского заксобрания наградили медалью "30 лет МЧС России"

ТАСС, 29 июня. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина награждена медалью "30 лет МЧС России" за заслуги в развитии и совершенствовании мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения территории Свердловской области. Как сообщили во вторник в пресс-службе областного парламента, соответствующий приказ был подписан министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым, а награду на заседании Заксобрания вручил начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев.

Во вторник в рамках "Правительственного часа" министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев доложил о мерах, принимаемых правительством области по обеспечению пожарной безопасности на территории региона, в том числе по строительству зданий пожарных депо.

По словам докладчика, правительством утверждена стратегия обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Свердловской области до 2035 года, одной из задач которой является повышение уровня защищенности населения от угроз, связанных с пожарами.

В рамках реализации стратегии за счет средств бюджета Свердловской области предполагается строительство 22 пожарных депо, приобретение не менее 100 пожарных автомобилей, создание 127 подразделений добровольной пожарной охраны. Это должно повысить уровень безопасности, а также качество оснащенности противопожарной службы на территории области, сказано в сообщении пресс-службы.

В настоящее время региональная группировка противопожарной службы включает 178 подразделений, которые обслуживают 1463 населенных пунктов или 79% общего числа населенных пунктов Свердловской области. 384 населенных пункта или 21% обслуживаются федеральной противопожарной службой.

Как отметил, Александр Кудрявцев, 228 населенных пунктов с численностью 13,5 тыс. человек остаются неприкрытыми всеми видами пожарной охраны. Прикрытие малочисленных населенных пунктов проблематично по причинам удаленности от развитой дорожной сети, а также наличия естественных препятствий, таких как реки и болота. Создание общественных противопожарных объединений в этих населенных пунктах невозможно в виду малочисленности трудоспособного населения. В них осуществляется приобретение и поставка первичных средств пожаротушения, обучение их использования.

В Свердловской области действует 28 добровольных пожарных команд штатной численностью 187 пожарных. Планируется создание еще 25 добровольных пожарных команд. Также функционирует 543 территориальных формирований добровольной пожарной охраны в составе 2885 пожарных добровольцев, которые обслуживают 779 населенных пунктов с население более 669 тыс. человек.

В рамках оказания мер социальной поддержки малоимущим многодетным семьям, одиноко проживающим инвалидам и малоимущим одиноко проживающим гражданам в местах их проживания осуществляется установка автономных пожарных извещателей, в том числе с GSM-модулем. Всего в 2020 году установлен 1191 пожарный извещатель.

В 2020 году введено в эксплуатацию пожарное депо в Среднеуральске, создано пожарное депо в Туринском городском округе. В 2021 году запланировано завершение строительства пожарного депо в селе Косулино Белоярского городского округа, выполнены проектно-изыскательские работы для строительства пожарного депо в селе Бараба городского округа Богданович. В 2022-2023 годах запланировано проектирование пожарных депо в поселках Рефтинский, Дружинино, Верхняя Сысерть, добавили в пресс-службе.