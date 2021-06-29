Около 60 тыс. детей из Воронежской области смогут отдохнуть в летних лагерях региона

ВОРОНЕЖ, 29 июня. /ТАСС/. Около 60 тыс. детей Воронежской области смогут поехать отдохнуть в летние оздоровительные лагеря региона. В этом году на проведение детской оздоровительной кампании в областном бюджете предусмотрено 475,5 млн рублей, сообщил журналистам во вторник председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

"Одна из наших главных задач — забота о детях и о тех, кто нуждается в помощи. Поэтому государство уделяет большое внимание решению вопросов социальной защиты наших граждан. На территории Воронежской области проживает около 220 тыс. детей. Летним оздоровительным отдыхом у нас будет охвачено около 60 тыс. детей", — пояснил Нетесов.

Он уточнил, что в этом году также путевки во Всероссийский детский оздоровительный центр "Орленок" получили дети из многодетных и неполных семей соцработников из разных районов области, нуждающиеся в санаторно-курортном отдыхе. "Путевки были приобретены за счет средств депутатов для детей из многодетных семей, а также тех, кто без нашей общей помощи и поддержки действительно не смог бы отправить ребенка на море", — добавил Нетесов, уточнив, что в детских лагерях будут соблюдены все меры для защиты от коронавируса.