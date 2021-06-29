Москва, 29 июня. МТС запустила фитнес-маркетплейс, который дает возможность пользоваться услугами фитнес-клубов и студий без покупки абонемента. В настоящий момент к сервису уже подключено более 130 фитнес-клубов и студий в Москве и Московской области, в том числе фитнес-клубы сетей World Class, X-Fit, Alex Fitness, DDX и других сетей, функциональные залы и кроссфит-залы, спортивные студии йоги, пилатеса и танцев.

Концепция сервиса позволяет пользователям не привязываться к одному месту и виду занятий и платить только за реальное время тренировок. В приложении реализованы различные варианты оплаты: поминутная оплата тренировок, разовое посещение без ограничения времени, а также разовое посещение групповых занятий.

Тарифы поминутной оплаты, в зависимости от выбранного клуба, начинаются от трех рублей, групповые тренировки — от 400 рублей за занятие, разовое занятие в фитнес-зале – от 1000 рублей.

"Философия продуктовой линейки МТС подразумевает создание сервисов, которые закрывают большинство потребностей современного человека и при этом могут быть полностью кастомизированы самим пользователем. Список lifestyle-сервисов МТС пополнился еще одним таким цифровым продуктом − приложение GOGYM позволит посещать подходящие фитнес-клубы и спортивные студии, не приобретая постоянный абонемент, а оплачивая посещение поминутно или как разовое занятие", - отметил директор по продуктам и партнерствам МТС Максим Лаптев.

Кроме Москвы и области, пользователи могут посещать фитнес-клубы сети Alex Fitness в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Перми, Воронеже — всего в 20 городах России.