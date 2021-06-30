Совкомбанк привлек $60 млн от ЧБТР для финансирования российских компаний-экспортеров

Москва, 30 июня. 30 июня, 2021 года - Совкомбанк привлек $60 млн от Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) в рамках подписанной ранее кредитной линии. Полученные средства будут использованы для финансирования российских компаний-экспортеров и предприятий реального сектора экономики. Объем средств, предоставленных ЧБТР Совкомбанку с момента начала сотрудничества в 2017 году, уже составил $170 млн и 8,5 млрд рублей.

"Мы рады продолжить наше успешное партнерство с ЧБТР именно сейчас, в период восстановления экономики после пандемии. Полученные средства будут направлены на финансирование российских промышленных предприятий, что, как мы надеемся, позволит им быстрее преодолеть последствия экономического спада прошлого года и выйти на допандемийный уровень развития", - сказал председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

"Развитие стратегического партнерства с ведущими финансовыми организациями стран-участниц крайне важно для ЧБТР. Это дает нам возможность направить средства на финансирование в секторах, в которых мы не можем предоставить средства конечным клиентам напрямую, например, среднему и малому бизнесу и другим корпоративным заемщикам. Сотрудничество с Совкомбанком является ярким примером такого партнерства. Оно позволяет объединить наши сильные стороны, одновременно использовать наши сравнительные преимущества и способствовать развитию российских экспортеров и компаний реального сектора, которые принимают участие в международной торговле. Мы надеемся на дальнейшее укрепление нашего успешного сотрудничества и совместную работу по поддержке российского корпоративного сектора на пути восстановления после вызванного пандемией кризиса", - сказал Президент ЧБТР Дмитрий Панкин.