НПО автоматики представит систему точного вождения на выставке "Иннопром-2021"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. Екатеринбургское НПО автоматики (НПОА, предприятие входит в ГК "Роскосмос") представит систему точного вождения, системы беспилотного управления транспортом, сельскохозяйственной и грузовой техникой и другие современные разработки в области автомобильной и железнодорожной электроники на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2021 (18+). Об этом сообщили в среду в пресс-службе НПОА.

"На стенде НПО автоматики будут представлены высокочастотные радары и микропроцессорные модули, различная современная автотракторная электроника (приборные панели, терминальные устройства, пульты управления и контроллеры), система управления опрыскивателями. Одна из новинок - система точного вождения, которая может быть установлена на большинство моделей сельскохозяйственной и грузовой техники. Комплекс является ассистентом водителя и позволит сделать машину беспилотной. За безопасное движение транспорта по заданной траектории с оптимальными скоростями будет отвечать искусственный интеллект", - сказано в сообщении предприятия.

Также на стенде НПОА будут презентованы высокочастотные радары, способные контролировать расстояния до препятствия и строить картину определенного сектора местности с реальным расположением предметов. По словам генерального директора объединения Андрея Мисюры, такое устройство может быть использовано на любой специализированной технике, тракторах, комбайнах и карьерной технике.

"Мы создали систему безопасности для любого вида специализированной техники. С помощью высокочастотных радаров водитель может видеть все препятствия вокруг машины, в том числе и в слепой зоне. Наша разработка способна обнаружить помеху на расстоянии до 250 м", - сказал гендиректор НПОА.

Кроме того, НПО автоматики покажет последние разработки в сенсорике и микроэлектронике: современные датчики давления и температуры, добавили в пресс-службе.

О предприятии

НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") - одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, а также систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности.

Роскосмос - государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. Обеспечивает реализацию госполитики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. В функции госкорпорации также входит развитие международного сотрудничества в космической сфере, а также создание условий для использования результатов космической деятельности для социально-экономического развития России.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Ее ежегодно проводят на территории международного выставочного центра "Екатеринбург - Экспо", в составе которого четыре павильона общей площадью 50 тыс. кв. м и конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. м. В 2021 году страной-партнером выставки выступит Италия. На площади порядка 3 тыс. кв. м. представят экспозицию национальных итальянских компаний. В 2021 году выставка пройдет с 5 по 8 июля. По данным министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова на 30 июня, в выставке примут участие более 20 иностранных делегаций, самые крупные - у Италии и Венгрии.