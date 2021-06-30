Парламент и прокуратура Свердловской области сохранят работу по совершенствованию законов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Законодательное Собрание Свердловской области и региональная прокуратура продолжат работу по совершенствованию законодательства в регионе. Председатель заксобрания Людмила Бабушкина провела рабочую встречу с прокурором Свердловской области Борисом Крыловым, сообщили в пресс-службе областного парламента в среду.

"Совместная деятельность Законодательного Собрания Свердловской области и прокуратуры региона во многом сосредоточена на выполнении указов президента РФ и задач, поставленных главой государства в Послании Федеральному Собранию. Считаю важным сохранить существующий формат взаимодействия в сфере развития регионального законодательства и совершенствования нормотворческого процесса", - приводят в сообщении слова Бабушкиной.

Она отметила высокий уровень взаимодействия областного парламента с прокуратурой в части приведения регионального законодательства в соответствие с федеральными правовыми нормами. По словам Бабушкиной, у парламента выстроено конструктивное, рабочее взаимодействие с органами прокуратуры.

"Благодаря этому идут системные процессы совершенствования регионального законодательства, оперативно решаются проблемы, имеющие широкий общественный резонанс. Среди них - борьба с коррупцией, реализация природоохранных мероприятий, улучшение экологической ситуации в регионе и ряд других направлений", - приводят в сообщении слова Бабушкиной.