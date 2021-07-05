Рыбопромысловики ЯНАО предлагают объединить программы субсидирования предприятий отрасли

ТАСС, 5 июля. Вопрос объединения субсидирования рыбодобывающих предприятий за вылов, реализацию рыбы и за вылов малоценных и хищных пород обсудил в ходе рабочей поездки на рыболовецкие пески Приуральского района ЯНАО председатель Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Cергей Ямкин с представителями отрасли.

Как говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента, в ходе беседы руководитель рыбопромыслового предприятия Алексей Лукьяшко озвучил предложение, которое касается регионального субсидирования рыбодобывающих предприятий Ямала. Уже несколько лет они получают субсидии по двум программам, одна - за вылов и реализацию рыбы, вторая - за вылов малоценных и хищных пород. В настоящее время двойное субсидирование себя изжило, поэтому руководитель рыбодобывающего предприятия предлагает их объединить в одно, что упростит финансовые процессы производственников. "Сергей Ямкин согласился с предложением рыбаков, отметив его целесообразность", - говорится в сообщении.

Ямкин отметил, что предложенную схему нужно поддержать, если для производственников она оптимальнее. "В конечном итоге это положительно должно отразиться на производственных показателях и эффективности предприятий. Схемы субсидирования должны быть гибкими и ориентированными на конъюнктуру рынка. <…> Рыбная отрасль по-прежнему остается неотъемлемой частью экономики северного края", - цитирует его пресс-служба.

Глава Приуральского района Иван Сакал на встрече также сообщил о том, что предприятию оказываются различные меры поддержки. "Помогаем решать юридические и финансовые вопросы. Сейчас прорабатываем возможность реконструкции цеха по переработке рыбы, для того чтобы возродить былую славу аксарковских рыбных пресервов и полуфабрикатов", - отметил он.

Директор предприятия сообщил, что в прошлом году добыто более 770 тонн рыбы, а за первое полугодие 2021 года план выполнен на четверть, но имеется уверенность, что план будет исполнен в полном объеме.

Кроме того, в преддверии профессионального праздника - Дня рыбака - Ямкин вручил награды Законодательного Собрания ЯНАО передовикам рыбной отрасли, которые из года в год перевыполняют плановые задания по вылову рыбы. В частности, награды получило и молодое поколение производственников.