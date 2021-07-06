"Россети Тюмень" подхватили электроснабжение объектов "Лукойла"

ТАСС, 6 июня. Специалисты "Россети Тюмень" обеспечили надежное электроснабжение объектов ПАО "Лукойл" в ХМАО-Югре. Как сообщили во вторник в управлении по связям с общественностью "Россети Тюмень", в летний период нефтяники проведут плановые ремонты и перевооружение объектов собственной генерации электроэнергии. Для стабильной работы инфраструктуры двух крупнейших месторождений нефти "Лукойла" в Западной Сибири энергетики организовали временную схему электроснабжения. По предварительным расчетам, объем дополнительно переданной электроэнергии составит более 87 млн кВт*ч.

"Россети Тюмень" обеспечили перевод питания объектов нефтедобычи на временное электроснабжение в июне. За три летних месяца нефтяники планируют провести техническое перевооружение части газотурбинной электростанции. Энергетики своевременно реализовали ремонтную программу на собственных объектах и выполнили комплекс необходимых схемно-режимных мероприятий. Выдачу мощности обеспечивают пять питающих центров 110 кВ "Россети Тюмень".

"Благодаря оперативным действиям компании "Россети Тюмень" специалисты "Лукойла" на три месяца будут обеспечены надежным электроснабжением, сохранят объемы производства и смогут добыть около 3 млн тонн углеводородов. Для производственных нужд нефтяники получат порядка 87,5 миллионов кВт*ч", - сказано в сообщении энергокомпании.