Начал работу первый в России информационный портал для людей с болезнью Паркинсона

Портал "О Паркинсоне" подготовлен совместно с "Обществом помощи пациентам с расстройствами движений" и содержит информацию о болезни, особенностях лечения, а также рекомендации по образу жизни с заболеванием. На сайте пациенты и их близкие могут узнать об особенностях диеты и приема пищи, полезной гимнастике для тренировки мышц и улучшения подвижности и подготовиться к приему у врача.

8 июля, Москва. Компания "Сервье" и Межрегиональная общественная организация "Общество помощи пациентам с болезнью Паркинсона, болезнью Гентингтона и другими инвалидизирующими расстройствами движений" ("Общество помощи пациентам с расстройствами движений") запустили портал для людей с болезнью Паркинсона oparkinsone.ru. Это первый в России специализированный информационный ресурс для пациентов и их близких.

Сайт специально адаптирован для удобства восприятия пациентами: используются минималистичный дизайн, крупный шрифт и контрастные цвета, а сама информация представлена в формате простых советов. Все материалы сайта (статьи на страницах "О болезни", "Образ жизни", "Питание", "Визит к врачу", "Гимнастика", "Лечение") прошли проверку экспертного сообщества[1] на предмет корректности, актуальности и соответствия последним научным и медицинским данным, опубликованным в открытых признанных источниках.

На ресурсе собраны адреса школ для пациентов с болезнью Паркинсона: на интерактивной карте отмечены лечебные учреждения, на базе которых они проводятся. В будущем на сайте планируется создание раздела с видео, в которых врачи будут рассказывать о разных аспектах развития заболевания и давать рекомендации по поддержанию и улучшению качества жизни.

"Болезнь Паркинсона - это инвалидизирующее заболевание, которое неизбежно требует адаптации образа жизни. Такие инициативы, как портал "О Паркинсоне", направленные на информирование пациентов о заболевании и поддержку в их повседневных делах, безусловно, очень важны и помогают пациентам значительно улучшить качество жизни",- отметила Наталия Владимировна Федорова, д.м.н, профессор кафедры неврологии РМАНПО МЗ РФ, член президиума Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движения, председатель "Общества помощи пациентам с болезнью Паркинсона, болезнью Гентингтона и другими инвалидизирующими расстройствами движений".

"Просто, понятно и с заботой - именно такого отношения к себе ожидают пациенты с болезнью Паркинсона, и хочется надеяться, что именно таким получился наш проект. Создавая этот портал совместно с "Обществом помощи пациентам с расстройствами движений", мы опирались как на потребности пациентов, так и на лучшие мировые и российские практики в терапии заболевания. В дополнение к правильно подобранной медикаментозной терапии представленная на сайте информация может стать незаменимым помощником для пациентов и их близких в замедлении прогрессирования заболевания", - отметила управляющий директор компании "Сервье" в России Яна Ростовцева.

О болезни Паркинсона