Начал работу первый в России информационный портал для людей с болезнью Паркинсона

8 июля, Москва. Компания "Сервье" и Межрегиональная общественная организация "Общество помощи пациентам с болезнью Паркинсона, болезнью Гентингтона и другими инвалидизирующими расстройствами движений" ("Общество помощи пациентам с расстройствами движений") запустили портал для людей с болезнью Паркинсона oparkinsone.ru. Это первый в России специализированный информационный ресурс для пациентов и их близких.
Портал "О Паркинсоне" подготовлен совместно с "Обществом помощи пациентам с расстройствами движений" и содержит информацию о болезни, особенностях лечения, а также рекомендации по образу жизни с заболеванием. На сайте пациенты и их близкие могут узнать об особенностях диеты и приема пищи, полезной гимнастике для тренировки мышц и улучшения подвижности и подготовиться к приему у врача.
Сайт специально адаптирован для удобства восприятия пациентами: используются минималистичный дизайн, крупный шрифт и контрастные цвета, а сама информация представлена в формате простых советов. Все материалы сайта (статьи на страницах "О болезни", "Образ жизни", "Питание", "Визит к врачу", "Гимнастика", "Лечение") прошли проверку экспертного сообщества[1] на предмет корректности, актуальности и соответствия последним научным и медицинским данным, опубликованным в открытых признанных источниках.
На ресурсе собраны адреса школ для пациентов с болезнью Паркинсона: на интерактивной карте отмечены лечебные учреждения, на базе которых они проводятся. В будущем на сайте планируется создание раздела с видео, в которых врачи будут рассказывать о разных аспектах развития заболевания и давать рекомендации по поддержанию и улучшению качества жизни.
"Болезнь Паркинсона - это инвалидизирующее заболевание, которое неизбежно требует адаптации образа жизни. Такие инициативы, как портал "О Паркинсоне", направленные на информирование пациентов о заболевании и поддержку в их повседневных делах, безусловно, очень важны и помогают пациентам значительно улучшить качество жизни",- отметила Наталия Владимировна Федорова, д.м.н, профессор кафедры неврологии РМАНПО МЗ РФ, член президиума Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движения, председатель "Общества помощи пациентам с болезнью Паркинсона, болезнью Гентингтона и другими инвалидизирующими расстройствами движений".
"Просто, понятно и с заботой - именно такого отношения к себе ожидают пациенты с болезнью Паркинсона, и хочется надеяться, что именно таким получился наш проект. Создавая этот портал совместно с "Обществом помощи пациентам с расстройствами движений", мы опирались как на потребности пациентов, так и на лучшие мировые и российские практики в терапии заболевания. В дополнение к правильно подобранной медикаментозной терапии представленная на сайте информация может стать незаменимым помощником для пациентов и их близких в замедлении прогрессирования заболевания", - отметила управляющий директор компании "Сервье" в России Яна Ростовцева.
О болезни Паркинсона
Болезнь Паркинсона (БП) является самым распространенным нейродегенеративным заболеванием, вызывающим двигательные нарушения. Это инвалидизирующее заболевание, которое требует адаптации образа жизни. По приблизительным оценкам, в РФ проживает порядка 210 тыс. пациентов с БП[2].
Заболевание встречается чаще всего у лиц пожилого возраста: у лиц старше 60 лет - в 1% случаев, у лиц после 75 лет - в 2-3% случаев и более[3]. Клинические симптомы заболевания включают брадикинезию, тремор и скованность движений. БП характеризуется постепенной утратой дофаминергических нейронов и накоплением белка α-синуклеина в головном мозге. Существующие методы лечения предполагают заместительную дофаминергическую терапию, которая компенсирует утрату дофаминергических нейронов, позволяет в некоторой степени снизить выраженность двигательных симптомов у пациентов с БП, но не приводит к остановке или замедлению нейродегенеративного процесса.
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[1] Межрегиональная общественная организация "Общество помощи пациентам с болезнью Паркинсона, болезнью Гентингтона и другими инвалидизирующими расстройствами движений"
[2] Левин О.С., Иллариошкин, 2019
[3] Научный центр Неврологии https://www.neurology.ru/