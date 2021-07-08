Текслер поставил задачу вводить ежегодно не менее 2,8 млн кв. метров жилья к 2030 году

ТАСС, 8 июля. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил амбициозную для региона задачу по увеличению ввода комфортного жилья. Как сказал он на совещании с главами муниципалитетов, в текущем году предстоит построить 1 млн 670 тыс. кв. м жилья, а к 2030 году необходимо ежегодно вводить не менее 2,8 млн кв. м. Реализовать эти цели поможет закон о комплексном развитии территории (КРТ), отметил глава региона.

В управлении пресс-службы и информации регионального правительства напомнили, что в конце 202 года в Градостроительный кодекс были внесены изменения, позволяющие комплексно обновлять старый жилой фонд. И сегодня регион готов к реализации проектов КРТ. На уровне области принята необходимая нормативная база, определены основные условия реализации проектов КРТ. Муниципалитетам не придется проводить дополнительную работу по разработке и принятию своих нормативных документов - все урегулировано федеральным законодательством и региональными нормативно-правовыми актами.

"Этот механизм позволит больше строить жилья, привлечь инвесторов к развитию застроенных территорий, решать проблему ветхого и аварийного фонда, перезагрузить морально и физически устаревшие застроенные площадки, превратить их в благоустроенные современные микрорайоны, сократив при этом сроки - от принятия решения по развитию территорий до начала строительства. Реализация проектов КРТ станет последовательным шагом к увеличению объемов жилищного строительства. Здесь нам помогают решения, которые принимаются на уровне президента. Я имею в виду программу льготной ипотеки, она продлена. Мы должны использовать эти возможности. Всех глав муниципалитетов, всех застройщиков, министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области призываю более активно работать", - сказал глава региона, добавив, что должно строиться жилье качественное, комфортное, современное.

По словам заместителя губернатора Сергея Шаля, под КРТ могут попасть районы жилой и нежилой застройки, а также незастроенные территории и участки, владельцы которых выступили с инициативой по проведению КРТ. Помимо застройки, механизм КРТ позволяет менять существующую социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру.

На сегодня 11 муниципальных образований (10 городских округов и 1 муниципальный район) уже предложили для комплексного развития 38 участков общей площадью свыше 800 га. Это Копейск, Златоуст, Озерск, Кыштым, Снежинск, Чебаркуль, Челябинск, Трехгорный, Магнитогорск, Миасс, Ашинский муниципальный район.

Как рассказала глава Челябинска Наталья Котова, в Челябинске планируется реализовать 10 проектов, три из них находятся в высокой степени готовности (в Ленинском, Советском, Калининском районах).

В Магнитогорске под проекты КРТ можно использовать шесть участков, в Озерске - семь, в остальных муниципалитетах от одного до четырех участков. В Сосновском районе ряд застройщиков планируют реализовать проекты в рамках комплексного развития территории по инициативе правообладателей.

Кроме того, разработаны проекты комплексного развития под малоэтажную застройку на земельных участках, принадлежащих АО "ДОМ.РФ": один проект планируется реализовать в Челябинске и два в Сосновском районе, отметили в управлении.

Комплексное развитие территорий находится в числе приоритетов в России. "Инфраструктурные проекты регионов должны быть реализованы прежде всего в интересах людей, служить инвестициями в создании новых рабочих мест, в рост благополучия миллионов российских семей, в будущее наших детей. Приоритетами станут автомобильные дороги, обходы городов, обновление систем жилищно-коммунального хозяйства и общественного транспорта, комплексное развитие территорий и создание объектов туристической индустрии", - сказал президент страны Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.

Как сообщил во вторник министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на площадке международной промышленной выставки "Иннопром", ввод жилья на территории Российской Федерации по итогам 2021 года может составить более 85 млн кв. м. "Задача на 2021-й - 85,5 млн кв. м, а задача на 2023-й - 90 млн кв. м", - сказал министр.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что более 27 млн кв. м жилья ввели в эксплуатацию в России с января по май 2021 года, что почти на 24% больше, чем годом ранее.

Согласно обновленным данным Росстата, итоговый показатель ввода жилья на территории России в 2020 году составил 82,2 млн кв. м. Достигнутый результат выше объемов ввода жилой недвижимости за предшествующий 2019 год на 143 тыс. кв. м.