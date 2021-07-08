Чилийские художники нарисовали легендарного российского путешественника

Москва, 8 июля. Вальпараисо по праву называют "городом холмов и граффити". Сотни ярких муралов - больших изображений на стенах зданий и сооружений - придают ему неповторимый облик и делают одной из мировых столиц стрит-арта.

Именно из Вальпараисо в декабре 2021 года Конюхов планирует отправиться в первый в мире одиночный переход через Тихий океан на катамаране NOVA, который работает исключительно на солнечной энергии. Ему предстоит преодолеть 9 тыс. морских миль (более 16 500 км) в режиме автономного плавания по Тихому океану от берегов Чили до Австралии. Российский путешественник проведет в одиночестве в открытом океане более 100 дней, проходя в среднем до 3 тыс. морских миль в месяц. Во время перехода Федор Конюхов будет вести видеодневник и проводить экологический мониторинг океана на наличие пластиковых отходов в морской воде.

Уникальный проект (12+) на грани технологических и человеческих возможностей вдохновил творческий дуэт Un Kolor Distinto - чилийских художников Самми Эспиноза Олеа и Синтию Агилера Эспиноза. Супруги уже более 20 лет украшают улицы необычными граффити. "Нас воодушевляет сам город и то, что наша работа меняет его к лучшему. В Вальпараисо все расписано граффити, и это ни у кого не вызывает раздражения", - говорит Синтия.

"Когда мы узнали о проекте Nova, он показался нам очень интересным, даже немного сумасшедшим, - рассказывает Самми. - Сама мысль связать великого русского путешественника с Вальпараисо была захватывающей. Нам захотелось рассказать историю этого человека и его невероятных путешествий, подчеркнуть, что его поддерживают по всему миру. То, что он пытается донести до человечества, очень близко нашим ценностям: свобода быть собой, путешествия, любовь к миру и природе".

Создание изображения размером 2х2,5 м заняло два дня. Оно выполнено в стилистике мурализма - направления живописи, опирающегося на традиции национального искусства Мексики. Художники не стремились к 100%-ному портретному сходству - им хотелось прежде всего создать эмоциональный образ, передать интернациональность и яркость идей Федора, будь то переход через океан на весельной лодке, кругосветный полет на воздушном шаре или восхождение на Эверест. "Мы постарались сделать граффити большим и красочным, чтобы его могли увидеть все в городе", - добавляет Самми.

"Этот подарок стал для меня приятной неожиданностью, - делится Федор Конюхов. - Я несколько раз бывал в регионе Вальпараисо во время предыдущих экспедиций и сохранил о нем самые приятные воспоминания. Это колоритное, живое место с искренними людьми. Я признателен Самми, Синтии и всем жителям города за интерес ко мне и проекту Nova. Надеюсь, в декабре мы сможем встретиться лично и пообщаться. Я ведь тоже художник, и нам точно будет, о чем поговорить".

Проект NOVA - очередной вызов Федора Конюхова стихиям, человеческим и технологическим возможностям. В декабре 2020-ого - марте 2022 года Конюхов планирует пересечь Тихий океан на катамаране NOVA на солнечной энергии. Старт перехода - из портового города Вальпараисо (Чили), финиш - в Брисбене (Австралия). Катамаран NOVA - маломерное двухкорпусное судно океанского класса, длиной 11 и шириной 7 м, способное развить скорость до 5-7 узлов. Энергетическая силовая установка уникального судна является полностью электрической и не загрязняет океан и атмосферу. Это первое морское судно океанского класса под российским флагом, которое может работать в беспилотном режиме. Современные технологии позволяют вести различные наблюдения, осуществлять фото и видеосъемку, забор проб воды и проводить измерения без участия человека.

ТАСС - информационный партнер.