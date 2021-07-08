"Сбербанк страхование жизни" в 2020 году принесла клиентам по НСЖ доходность 8% годовых

Москва, 8 июля. Дочерняя компания Сбербанка "Сбербанк страхование жизни" подвела итоги инвестиционной деятельности в 2020 году и объявила доходность по договорам накопительного страхования жизни (НСЖ). Для рублевых полисов доходность составила 8% годовых, для полисов, номинированных в долларах, - 3%.

Чтобы приумножать капитал клиентов и приносить дополнительный доход, компания выбирает для инвестиций надежные финансовые инструменты и обеспечивает качественное управление рисками. На конец 2020 года в компании действовало 355 тыс. договоров НСЖ, страховые резервы по которым превысили 139 млрд рублей. 72% резервов было размещено в долгосрочных государственных облигациях, остальные средства инвестированы в облигации корпоративных эмитентов, муниципальные облигации и депозиты.

"Не секрет, что 2020 год ознаменовался рекордно низкими ставками на российском рынке: так, ставка ЦБ достигала 4,25%. Несмотря на это нам удалось заработать для клиентов высокую доходность в 8%, практически в два раза превысив уровень ключевой ставки ЦБ, а также среднюю ставку по депозитам. Таким образом, мы не только обеспечили страховую защиту жизни и здоровья наших клиентов, но и показали высокую доходность на их сбережения, тем самым приблизив реализацию важных для них целей", - сообщил генеральный директор СК "Сбербанк страхование жизни" Игорь Кобзарь.

"Сбербанк страхование жизни" занимается накопительным страхованием жизни с 2012 года и ежегодно распределяет дополнительный инвестиционный доход, исходя из фактической доходности портфеля. По итогам 2019 года объявленные ставки инвестиционной доходности составили 8,15% для полисов НСЖ, номинированных в рублях, и 3,62% для полисов НСЖ, номинированных в долларах.